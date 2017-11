Corredor Industrial

Publicidad

Honor a quien honor merece, hoy los agremiados de la CICUR celebrarán los 75 años de su asociación y reconocerán a dos empresarios que con su amor y pasión por la curtiduría contribuyeron al crecimiento de la industria local.El primer fabricante en ser reconocido con el ‘Mérito Curtidor’ será Rigoberto Becerra González, de la Tenería Becerra, una distinción post mortem que la CICUR entregará a la familia del curtidor que aprendió el oficio de su bisabuelo, abuelo y de su propio padre.‘Don Rigo’ fue un hombre de bajo perfil que hasta días antes de partir trabajó en su tenería, conservando ese entusiasmo y gusto por la curtiduría que contagiaba a quienes estaban cerca de él.De 1951 a 1954 formó parte del Consejo Directivo de la Cámara de la Curtiduría como vocal; sin embargo, desde años antes de ser directivo se le recuerda por ser impulsor junto con Agustín Aranda, de las peregrinaciones del gremio a la Catedral de la Virgen de la Luz, Cristo Rey, Templo Expiatorio y Santuario de Guadalupe.“Será por necesidad o por amor a esta profesión pero no hay satisfacción más grande que curtir un buen cuero”, se puede leer en la entrevista realizada a ‘Don Rigo’ por Rosalía Pedraza Llamas en la revista Dinámica CICUR, del año 1991, número 15.El industrial Jorge Vega Vega de la Tenería La Hormiga, también recibirá un reconocimiento; hablar de esta tenería es remontarnos a 1902, los pioneros de la industria recuerdan a la Tenería La Hormiga por ser la primera en introducir a sus procesos, maquinaria, impulsando la industrialización que antes de ese momento tenía un proceso artesanal.La historia relata que al llegar a su centenar de vida, ‘La Hormiga’ cambió su nombre a ‘El Siglo’, ubicada en el corazón del Barrio Arriba.En el evento también está programada la Toma de Protesta del empresario Ernesto Vega Guillot como nuevo capitán de los curtidores, además del reconocimiento a Pedro Camarena Plascencia, presidente saliente y al proveedor químico Jorge García Navarrete.Discab, Funguses y Bioinsectixod, son los nombres de tres startups que habrá que seguir de cerca.Entre más de 500 participantes y 100 proyectos, éstos fueron los ganadores del Agro Hackaton, organizado por Centro Fox, que en esta edición su objetivo fue encontrar las mejores propuestas para desarrollar soluciones para mejorar el campo en México.Los poblanos al frente de Discab obtuvieron el primer lugar por el desarrollo de un dispositivo que permite la cosecha de calabacín.Entre sus valores agregados está una eficiencia de hasta 50% en el tiempo de cosecha, además de ser ligero y su brazo metálico permitiría que los recolectores realicen su labor más cómodamente, ya que actualmente para hacerlo deben permanecer largos periodos agachados, lo que está causando lesiones en espalda.El segundo y tercer lugar fue para emprendedores veracruzanos, Funguses propuso el cultivo de un hongo que está hoy amenazado pero que puede cultivarse con grandes rangos de utilidad y que además, posee propiedades alimenticias importantes de forma que ayuda no sólo a la alimentación sino a la economía de los productores, detallaron los organizadores.Los jóvenes al frente de Bioisectixod propusieron un insecticida de origen natural, realizado con plantas de la región del norte de Veracruz. Un insecticida dirigido al combate de chinches en bovinos con efectividad del 90% que no daña al animal ni a quien lo aplica.Hablando de sector agrícola, precisamente será uno de los temas estelares que junto con reglas de origen, propiedad intelectual y comercio digital, se debatirán en la quinta ronda del TLCAN que comenzará mañana en la Ciudad de México.La reunión está pactada a concluir el próximo martes 21 de noviembre. Por lo pronto, ayer el peso presentó una depreciación frente a la moneda americana y el mercado se mantuvo con cautela a horas previas al arranque del quinto round del TLCAN.El peso cotizó en 19.167 por dólar, teniendo una baja de 6.50 centavos contra el viernes pasado con 19.102.Sin duda que nuestra cama siempre consideramos que es la más cómoda para descansar o al menos la costumbre nos hace tener este sentimiento, pero imagínese dormir en una cama con valor de un millón de pesos.En el Hotel Matilda de San Miguel de Allende tienen en una de sus habitaciones un colchón de la firma Hästens, dedicados desde 1852 a la fabricación de camas artesanales en Köping, Suecia.El colchón está hecho entre otras cosas con pelo de cola de caballo, lana, lino, algodón y pino.El costoso colchón llegó en octubre y se irá el próximo jueves 30 de noviembre para continuar su ‘tour’ por otros hoteles del mundo, dejando para la historia que su primera visita a México fue a San Miguel de Allende.La habitación en donde está el colchón para que usted duerma como rey tiene un valor de 612 dólares la noche.