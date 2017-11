POST-FIESTA

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El senador Fernando Torres Graciano, aspirante a la candidatura del PAN a la gubernatura, también tuvo su “festejo”, pero éste fue un foro para hablar sobre la necesidad de nuevas estrategias de seguridad.Ricardo Sheffield Padilla, diputado federal y quien también suspira por la candidatura azul a la alcaldía, compartió créditos en la organización, que sirvió para que ambos recibieran porras.El tema obligado era el revés que aplicó el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) a las denuncias contra Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, pero el Senador fue claro: “No vamos a hablar ni de tribunales ni de pachangas”.Luego de su precipitada renuncia a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, aspirante a la candidatura panista a la gubernatura, regresó este fin de semana a los reflectores y lo hizo en grande, festejando su cumpleaños 37 con 500 invitados.El pasado 31 de julio Rodríguez anunció que renunciaba a la Sedeshu, luego de que am ventiló la forma en que se estaban usando los recursos de esta dependencia para promover la imagen del funcionario. Desde entonces Diego había mantenido un bajo perfil.No estaba totalmente escondido, pero sí evitó hacer declaraciones públicas, lo que cambió a partir de esta semana. Dice que ahora sí ya podrá dar entrevistas a quien se lo pida y retomó su agenda pública con la declaración de que había presentado denuncias penales ante la autoridad electoral por algunas publicaciones en redes sociales.Llama la atención que haya guardado silencio durante tres meses y ahora que regresa a las andadas sus primeras declaraciones son para anunciar que presentó demandas a estas alturas del partido.Aunque las denuncias son contra quien resulte responsable, se enfocan en la información que se divulgó en dos perfiles de Facebook, Renata San y LeonCity, en los que se exhortaba a los panistas a acudir a la fiesta que organizó el fin de semana y se promovía a Diego como el candidato a gobernador.Alguien le tiene que sugerir a Diego Sinhué que si quiere ser candidato no podrá andar denunciando cada que se publique un comentario que no le ayude en redes sociales, pues de plano saturaría a la Procuraduría de Justicia que de por sí ya tiene trabajo suficiente con tantos delitos que ocurren en el estado. Y bueno, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en materia de denuncias ya ni para qué hablamos.El que nada más no quiere aceptar el apoyo militar y del Estado es el alcalde de Apaseo El Grande, Gonzalo González Centeno; funcionarios estatales han insistido en gestionar la inclusión del municipio que representa en el Mando Único Estatal, pero el Edil se niega.Cuentan quienes asistieron al recorrido que hubo a finales de septiembre pasado por la nueva base militar que se construye en Irapuato que ese día el comandante de la XVI Zona Militar, Juan Manuel Díaz Organitos, cuestionó al Presidente Municipal del por qué se niega a sumarse.Actualmente son cuatro los municipios que forman parte del Mando Único Estatal, el cual es coordinado por el Ejército y el Gobierno guanajuatense y tiene como objetivo formar una franja en los municipios con mayor índice de robos de combustible.A esta iniciativa se han sumado Apaseo El Alto, Jerécuaro, Salamanca y Coroneo y se espera que para antes de que concluya 2018 se puedan sumar al menos cuatro municipios más, uno de ellos es Yuriria. Habrá que ver qué pasa con Apaseo El Grande, donde hace meses ya estaban convencidos de sumarse pero de último momento (sin explicación) se bajó de la estrategia.Como novedad, este año el Festival del Globo podrá disfrutarse en cuatro zonas tradicionales de la ciudad, el día del arranque.Los organizadores planearon que como parte del Openning, el jueves 16 de noviembre, se realice el encendido de globos en la Explanada del templo Expiatorio, en la Plaza Principal, en el jardín de San Juan de Dios y en San Juan del Coecillo.Por cierto, ayer la Dirección de Hospitalidad y Turismo propuso ayer hacer nueva señalética turística toda azul, pero miembros de la Comisión de Turismo, que encabeza Jesús Vázquez García, rechazaron la propuesta.Los ediles prefirieron hacer cambios ahora y pidieron que mejor en la señalética se usen otros colores, para evitar que se relacione con el partido al frente de la Administración. Hacen bien para evitar críticas innecesarias en pleno año electoral.Y es que luego ocurre que cuando se acercan fechas electorales, a las autoridades les da por pintar todo de azul, de verde y rojo, de amarillo o del color del partido que en ese momento gobierna. De un día para otro la infraestructura urbana aparece pintada de otro color que la mayoría de la veces no se justifica.El Partido Movimiento Ciudadano, que encabeza en el terruño Ariel Rodríguez Vázquez, realizará hoy un foro en el que pretenden discutir varios temas para conformar su agenda con la que se guiarán durante el próximo periodo electoral.La cita es hoy por la mañana en el Mercado Estación Madero y las mesas de trabajo abordarán temas como: transparencia, jóvenes, mujeres, participación ciudadana y gobierno eficientes. Veremos qué resultados obtiene esta convocatoria.La diputada federal priísta, Yulma Rocha Aguilar; y el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, recorrieron ayer el Zoológico de León para supervisar la tercera etapa de construcción de la barda perimetral, proyecto que tiene un costo de 2.5 millones de pesos de recursos federales que gestionó la legisladora. El Edil le agradeció el apoyo.