Invita a saltar el muro

Dejar de ser sólo maquiladores y apostar a la exportación es la invitación de Juan Francisco Collado, CEO de Tequila 1921.Tras veinte años de experiencia en el comercio con Estados Unidos, el empresario decidió transmitir sus conocimientos a través de asesoría y capacitación, por lo que desarrolló el programa ‘Tu negocio en EU’, dirigido a pequeñas y medianas empresas.“Necesitamos crear marcas propias, nuestros propios productos”.Para ello, las empresas deben establecer una firma que importe y distribuya sus productos en EU, generando una propuesta comercial.Collado reconoce que como empresario “no me he podido cubrir bajo la sombrilla de una gran marca”, así que decidió atacar las grandes economías con una moneda dura como el dólar.La realidad, según explicó, es que nadie prepara a los empresarios para enfrentar al sajón en las negociaciones, por lo que su recomendación es que se atrevan, “es justo eso lo que le falta al empresario mexicano, no es miedo, es terror por el idioma y la negociación”.Actualmente colabora con Botas Jaca para posicionar la marca en San Antonio, Texas.