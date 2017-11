'Truena' Guanajuato en gasto

Publicidad



IMCO alerta: “los criterios de distribución de los ingresos excedentes son poco claros o inexistentes. A pesar de que la Ley de Disciplina Financiera establece candados para el destino de los recursos excedentes, al día de hoy sólo son aplicables a 11 entidades federativas (no está Guanajuato)”.



Del Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2017 en lo general, el IMCO concluye: “hay una subestimación sistemática en los ingresos de los gobiernos estatales. El gasto estatal tiene variaciones injustificadas que reflejan una mala planeación y falta de contrapeso de los congresos locales”.

en el(IIEG), que presentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con una calificación de 53.5 sobre 100 puntos. Así, la entidad ocupó, detrás de otros 18 estados con mejor desempeño.El cumplimiento promedio de los gobiernos estatales fue del 58% y. Los gobiernos estatales violan la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a 10 años de su aprobación.En el tema de los ingresos, se observa que lo recaudado en las entidades federativas del País es aproximadamente 15% más a lo presupuestado, en 2016,más que el presupuesto anual del Estado de México, que es de 221 mil 285 millones de pesos.En Guanajuato, lo estimado de ingresos frente a lo real recaudado en 2016, fue de 19% más, eso. Ese año, estimó ingresos totales por 71 mil 435 millones y cerró el año con 84 mil 800.La gran bolsa “extra” a lo que presupuesta Guanajuato fue por “Aprovechamientos”, cuyo monto se disparó 460% más que lo estimado, siendopor esa vía.Ese concepto de “Aprovechamientos” corresponde a ingresos recibidos en forma de recargos, intereses moratorios o multas, o cualquier otro ingreso no clasificable, como impuestos, derechos o productos.Diez estados pudieron haber pagado la totalidad de su deuda con los ingresos excedentes, entre ellos Guanajuato, donde la proporción que representa ese monto adicional es de 2.2 veces su deuda pública.En 2016, las entidades federativas gastaron 14% más de lo que habían presupuestado. Esos 223 mil 726 millones adicionales equivalen al saldo de la deuda pública de 26 estados del País.En Guanajuato,. No está entre los que gastan más en proporción al presupuesto, es el lugar 25.Es decir, del 19% de los ingresos adicionales registrados en 2016, gran parte no los ejerció. En una revisión a la Cuenta Pública 2016 de Guanajuato se observa que, en el año se amplió hasta 86 mil 56 millones, pero de eso no ejercieron 9 mil 764 millones.En el rubro de, Guanajuato ocupa el lugar 11, de acuerdo con el monto total del gasto. El reporte refiere que ejerció en ese tema un 98% más que lo inicialmente presupuestado. En gasto de, es el segundo que ejerció un mayor monto adicional sobre el presupuesto, de mil 41 millones, a 3 mil 877 millones: 272% más.En gasto(salarios, materiales y servicios generales), la entidad ejerció 5% más de lo presupuestado; en educación, 6%; en salud, 9%; en seguridad pública, 9%, y en justicia, 4%.Y para ordenar, propone distintas acciones, entre ellas, una mayor participación de los congresos locales en la aprobación y supervisión del ejercicio del gasto y criterios de distribución de ingresos excedentes obligatorios para todas las entidades.