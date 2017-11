Acusan a Puma de hacer 'daño irreversible'

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El gigante mundial de vestimenta deportivaeste martes de haberedificios del siglo XVII en un barrio histórico de Nueva Delhi (India) durante la preparación de una campaña publicitaria para promocionar una nueva línea de calzado.Las fachadas dede colores para una campaña de zapatos que, según ha explicado Puma en su página web, "capturan el espíritu de las calles del país". En el vídeo del anuncio, raperos y bailarines de hip hop actúan en varios lugares cubiertos por grafitis, entre ellos, en trenes de Bombay.. No puedes simplemente ir y pintar lo que tú quieras", ha criticado, a la agencia"Se ha infligido unen materiales como la piedra arenisca tallada y en los ladrillos de Lahori", ha añadido. "Quienes hicieron y aprobaron este anuncio, quienes se mantuvieron al margen mientras se grabó la campaña, son todos responsables".Una portavoz deaseguró al periódico The Indian Express quepara grabar la campaña. La agencia France Presse apunta, sin embargo, que las autoridades de Nueva Delhi, faltas de liquidez, raramente respetan las normativas que prohíben específicamente la publicidad en edificios históricos. Pese a ello, intentan mantener las medidas diseñadas para conservar los iconos de la ciudad.de Nueva Delhi que fue pintado con grafitis para la campaña ha defendido la decisión como únicamente suya. "Esta es una propiedad privada y el grafiti hace que. Ahora se ve mucho mejor, está más animada", explicó Arun Khandelwal a The Indian Express.