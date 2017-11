Graban robo de moto en escuela

Publicidad



El padre del menor de edad afectado, el señor Roberto, señaló que a pesar de que se cuenta con el video del plantel como evidencia del robo, además del testimonio de otra persona y de la maestra que abrió la puerta, no se ha hecho nada al respecto.



“Pues ya lo detuvieron por otros delitos, incluso yo fui cuando lo tenían detenido, pero me dijeron que aun no tocaba el turno a mi caso, y que la carpeta no estaba completa, así es que no se podía hacer nada”, señaló el afectado.

ámaras de seguridad captaron el momento en que un presunto ladrón ingresó a un plantel escolar, tomara una motocicleta e incluso esperó a que una maestra le abriera la puerta para llevarse el vehículo.Desde hace ya 3 meses se registró el robo, a plena luz del día, en el interior de una escuela secundaria en la colonia Del Carmen, en Purísima del Rincón.El afectado se dio cuenta de lo que pasó luego de que un maestro y un conocido le dijeran que alguien había sacado la motocicleta del plantel, a pesar de que el robo fue denunciado ante el Ministerio Público el mismo día no se ha podido detener al responsable, al menos no por ese delito.El argumento que presentan las autoridades es que la carpeta de investigación aun no se encuentra completa.A tres meses de que se robaron la motocicleta marca Italika, que recién se había comprado, las autoridades dicen que ésta ya fue vendida, traspasada e incluso prestada, de manera que le dijeron al denunciante, que ya el vehículo estaba por la Unión de San Antonio, Jalisco, y que nada se podía hacer.Sin embargo, el mismo delincuente, que no ha sido detenido a pesar de la evidencia presentada, dijo al dueño que la motocicleta ya estaba en poder de los ministeriales.En el video de vigilancia de seguridad del plantel se puede ver como el hombre ingresa al plantel y se dirige al lugar donde se encuentran las motocicletas.Luego de unos minutos, regresa a la entrada, abre la puerta y nuevamente se va en dirección al estacionamiento, perdiéndose entre los arboles.Después de un par de minutos se ve que el ladrón se acerca a la entrada pero ya con una motocicleta, misma que deja estacionada cerca de la entrada.Más tarde, sube a la motocicleta, a la puerta de acceso llega una de las docentes del plantel, así la identificaron los padres de familia.En el material se observa que cruza palabras con el presunto ladrón y posteriormente le abre la puerta y éste sale de inmediato dejando la puerta abierta, mientras que la maestra regresa y la cierra.