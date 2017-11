Esta app te ayudará a ahorrar

Publicidad

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) presentaron la aplicación “Millas para el Retiro”, esfuerzo que busca promover el ahorro a través del gasto diario.De acuerdo con el presidente de la Consar, Carlos Ramírez, este desarrollo es innovador en el mundo que busca involucrar a los trabajadores para que aporten de manera voluntaria para su retiro. La subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, dijo que la aplicación vincula el padrón de gasto con el ahorro.De esta manera al descargar la aplicación a dispositivos móviles, un trabajador con cuenta de Afore destina un porcentaje de su gasto mensual desde su tarjeta de crédito o débito el cual se va directo a su administradora de ahorro.La aplicación está disponible tanto en sistemas IOS y Android y establece topes para que ahorrar no represente en el mediano plazo un problema en las finanzas del trabajador. Funciona con todos los bancos en México y las 11 administradoras de ahorro para el retiro.En una siguiente etapa, “Millas para el Retiro” también incorporará programas de lealtad con bancos, con lo cual se podrían acumular puntos y guardarlos como ahorro voluntario.La comisión adelantó que en el primer trimestre del próximo año también se va a lanzar un programa de redondeo para las Afore a través de Chedraui, con lo que en las compras en el supermercado se podrán ahorrar los centavos que se obtienen de cambio.La subsecretaria de Hacienda comentó que este año ha sido récord en la recepción de ahorro para el retiro de forma voluntaria en el país, con un total de 55 mil millones de pesos, 26% respecto de 2016.Rubio destacó que se ha avanzado en el diseño de opciones para ahorrar de forma voluntaria en el país, con el lanzamiento en agosto pasado de la Afore Móvil, depósitos en tiendas de conveniencia y domiciliación, entre otras.“Estamos en muy buen momento para buscar opciones para fortalecer el ahorro pensionario”, consideró Rubio.El presidente de la Consar destacó que si bien el ahorro que haga un trabajador a partir de la aplicación se obtiene de su tarjeta de crédito o débito, se debe ser cuidadoso para no generar intereses al momento de realizar una aportación a la Afore.“En efecto, sí hay que tener cuidado, hay que manejarla con la debida precaución para que no se convierta en un monto oneroso y sobre todo que te pudiera comprometer. Estamos experimentando qué efecto va a tener eso para ser cuidadosos para que no se convierta en una herramienta donde la gente se endeuda para ahorrar, no es la idea. Cada quien tiene que ser responsable”, comentó el directivo.