Busca su familia a Bellanira Flores

Padres buscan a su hija que desapareció cuando salió a comprar un refresco en la colonia Emiliano Zapata, en Celaya. La joven es sordomuda, por lo que su familia está preocupada.La joven Bellanira Flores Martínez, de 33 años, desapareció en la colonia mencionada desde el sábado 11, según su familia la joven salió de su casa a la tienda y ya no volvió.Su padre, José Carlos, comentó que el sábado cerca de las 6:20 de la tarde, su hija salió a comprar un refresco a una tienda cercana a su casa en la calle Vito Alesio Robles.Pasaron los minutos y al ver que no regresaba, salió a buscarla.Media hora después, una amiga de la familia, quien desconocía lo sucedido, les dijo que minutos antes la vio caminando sola cerca de las vías del tren que están a un costado del camino que lleva a la comunidad de San Miguel Octopan.Se trasladaron hasta el lugar donde fue vista por última vez pero no lograron encontrarla, y sus hermanas comenzaron a publicar a través de las redes sociales su fotografía y datos personales.El día de su desaparición la joven vestía blusa morada y mallones negros, Bellanira es sordomuda. Para datos sobre su ubicación, llamar a los números 461 199 1933 y 461 255 8350.