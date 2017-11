Vandalizan kinder de Los Naranjos

Publicidad

Padres de familia piden más seguridad para sus hijos que asisten al jardín de niños “Constituyentes de Guanajuato”, ya que ha sido víctima de la delincuencia.También comentaron que falta mejorar las instalaciones, ya que no hay áreas recreativas para los niños.Esta escuela está ubicada en la esquina de las calles Pantano y Arbolada, en la colonia Valle de los Naranjos, tercera sección, Celaya, que ha sido robada en varias ocasiones.El último caso que se registró fue hace un par de semanas, en el que la puerta trasera del estacionamiento fue dañada, luego de que alguien quiso ‘tirarla’ para robársela o acceder a las instalaciones.Han arrojado piedras a los salones, rompieron los cristales de las ventanas, que ahora serán repuestos por los padres de familia, pues no cuentan con algún tipo de apoyo por parte del Municipio para reparar los daños.“Hace falta seguridad alrededor del kinder, en las noches está muy oscuro porque no tenemos alumbrado público, ya se han metido a robar en varias ocasiones y han apedreado las ventanas de los salones”, comentó Ana Gabriela Chávez.Y aseguran que en ocasiones han visto a hombres sospechosos, viendo a los niños a través de la malla ciclónica que separa a los pequeños de la calle, mismos que han sido ahuyentados del lugar por las madres que acuden por sus hijos.Pero no sólo hace falta seguridad en esta escuela, también necesitan áreas recreativas, ya que sólo cuentan con una resbaladilla.“Hacen falta juegos para los niños porque sólo tienen una resbaladilla, no hay sombra para ellos, sólo hay un árbol y todos se pelean para poder estar ahí, hay mucha hierba y muchos animales”, comentó una madre de familia.La mesa directiva de padres de familia solicitó exponer sus peticiones con la finalidad de hacerse oír y que la situación mejore para el jardín de niños’ Constituyentes de Guanajuato’.Se hizo mención de que en el transcurso de este fin de semana, una primaria en la colonia Patria Nueva, en Celaya, también fue saqueada, por lo que las autoridades ya trabajan en ambos caos para intentar detener a los responsables.