El alcohol es una droga muy peligrosa, no una diversión para jóvenes

Si los jóvenes desean ser personas vigorosas, productivas y alegres deben olvidarse de los placeres superficiales que causan las bebidas embriagantes. Nacimos para ser felices: estudiar, trabajar y divertirnos, no para sufrir.Por tanto, los adolescentes por naturaleza andan buscando pasar momentos de alegría y diversión. La mejor manera para divertirse es sin alcohol ni drogas ilegales. Muchos jóvenes quieren tener placeres fáciles y lo más sencillo es utilizar bebidas etílicas que tú piensas que te estás divirtiendo sanamente pero te estás dañando tu cerebro.La cultura mexicana está enfocada en placeres a través del alcohol. Es casi imposible que los jóvenes se puedan divertir en una fiesta sin consumir alcohol. Qué difícil es ir contra la corriente cultural pero se tiene que hacer algo para cambiar esa nociva tradición del alcohol que está destruyendo familias.¿Qué opinan los jóvenes cuando se les dice que no deben de consumir alcohol? Algunos adolescentes comentan: después que tú ya te divertiste y que no pudiste controlar el alcohol quieres que nosotros no bebamos. Bueno, la experiencia cuenta y nos puede ilustrar para que los jóvenes no cometan los mismos errores que han cometido los adultos.El alcohol es la droga más consumida y cada día se inicia su uso a edades más tempranas que daña el cerebro. Los papá y las mamás tienen mucha culpa que los adolescentes consuman alcohol ya que los padres organizan fiestas de XV años y les dan bebidas embriagantes a los menores violando la ley de alcoholes que el mismo gobierno se hace de la vista gorda causándole daño a los jóvenes.Si los padres de familia pensaran en el daño terrible que les causa el alcohol a los adolescentes durante sus vidas, estoy seguro que cambiarían la perniciosa tradición mexicana de emborrachar a los jóvenes a tempranas edades. ¿Hay que enseñar a los jóvenes a beber? Es inútil predicar moderación ya que estamos hablando que el alcohol es una droga muy peligrosa que causa adicción.¿Los jóvenes tienen el derecho de divertirse a través del alcohol? Los menores de edad no deben tomar ni en pocas cantidades ya que les afecta al cerebro adolescente según los estudios científicos de la Universidad Baylor, en Estados Unidos. Los mayores de edad claro que pueden beber pero es sumamente imposible que los hijos beban con moderación cuando están ávidos por tener placeres fáciles sin ningún esfuerzo intelectual; por eso el alcohol es la droga más consumida del mundo porque te hace creer que te estas divirtiendo cuando te estás idiotizando el cerebro que te engaña.Los jóvenes han bebido alcohol durante siglos pero hasta ahora los investigadores dicen que perjudica al cerebro, según los resultados de un sondeo realizado en Estados Unidos entre 43 mil adultos y publicado en Archives Pediatries and Adolescent Medicine; 47% de las personas que empiezan a beber alcohol antes de los 14 años desarrollan una dependencia en algún momento de su vida, en comparación con un 9% de aquellos que esperaron como mínimo hasta los 21 años. La correlación se mantiene incluso cuando se tiene en cuenta los riesgos genéticos del alcoholismo.Por tanto, los adolescentes no deben de beber por la información médica que ya está comprobado científicamente que daña el cerebro, entonces, ¿Por qué les dan alcohol en las fiestas de XV años? Les dan alcohol a los menores por la tradición que muchos papás no están de acuerdo pero terminan aceptando que no pueden con esa presión social tan abrumadora que si no dan alcohol en las fiestas no se pueden divertir los jóvenes.Me preocupa ver cómo están perjudicando a los jóvenes a través del alcohol, incluso la mujer ya es parte de esa nefasta intoxicación etílica. Y lo que más me preocupa, son los jóvenes que le dan rienda suelta a la violencia y algunos a la delincuencia y otros como el alcohol desinhibe caen en el degenere sexual olvidándose de los valores.¿Cuántas vidas se podrían salvar si los adultos pensaran en el bien de los jóvenes?