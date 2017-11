Los problemas de los Independientes

Publicidad

[email protected]

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La presión social fue enorme. La sociedad exigía la reforma a la ley para que cada que hubiera elecciones, ciudadanos sin partido político pudieran competir. La lucha la inició Jorge G. Castañeda hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en su favor (recordemos que el ex Canciller quiso ser candidato independiente a la presidencia de la República en el 2006). Las candidaturas independientes representaron una válvula de escape al gastado y perverso sistema partidocrático imperante en nuestro país.De a poco surgieron algunos casos de éxito. Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” rompió con el PRI y logró derrotar a tricolores y panistas en el 2015 en Nuevo León; el joven Pedro Kumamoto ganó una diputación local en Jalisco; Manuel Clouthier hizo lo propio con una diputación federal; Alfonso Martínez Alcázar triunfó en Morelia y el año pasado Armando Cabada obtuvo la victoria en Ciudad Juárez.Pese a lo anterior, parece ser que los partidos políticos han diseñado los requisitos para ser candidato independiente con toda la intención de que los aspirantes se desanimen o no logren el objetivo. Los aspirantes presidenciales deberán obtener casi 900 mil firmas en por lo menos 17 estados de la República que signifiquen el 1% del padrón electoral en esos lugares. Las firmas se juntan a través de una aplicación (diseñada por el INE) para celulares que no toda persona puede tener. El procedimiento es engorroso y tardado. El aspirante debe fotografiar tu credencial de elector por ambos lados, tomarte una fotografía y tú deberás firmar electrónicamente. Si deseas apoyarlo, él debe darte de alta para que bajes la aplicación y hagas lo mismo (solicitar credencial, la foto, etc). Al momento de escribir estas líneas y de continuar la tendencia, no habrá ningún candidato independiente a la presidencia de la República pues no les va a alcanzar el tiempo, a menos que algún partido a través de su poderosa estructura, apoye a alguno para tratar de pulverizar el voto. Se me ocurre el PRI que bajo la mesa respaldaría con firmas a Margarita para restarle votos al Frente Ciudadano. En caso de darse lo anterior, se trataría de un descaro, una canallada, una violación al espíritu de la ley y una perversidad de la figura independiente.Para aterrizarlo en el ámbito local, en Celaya hay dos aspirantes a la diputación federal por el distrito XII. Se trata de Pablo Sharpe y de Daniel Nieto. Sé que el primero de ellos se las ha visto en chino para abrirse espacios en foros de participación. No puede mencionar ninguna de sus propuestas porque la absurda ley electoral se lo impide (actos anticipados de campaña) y ha encontrado poco eco en instituciones educativas de nivel superior (hasta donde supe, solo la Universidad Lasallista Benavente le abrió las puertas para platicar con jóvenes). Si a lo anterior le agregamos la apatía ciudadana, la desconfianza por la situación de inseguridad que vivimos y las limitantes legales, conseguir el objetivo se convierte en una proeza.No necesitamos los ciudadanos centenares de candidatos. No queremos que el día de la elección se nos entregue un gigantesco catálogo de posibilidades. Debe haber filtros, eso sí, pero no las restricciones actuales que parecen diseñadas para frustrar cualquier intento independiente.DON FLORENCIOLa semana pasada cometí la torpeza de no mencionar el muy sensible fallecimiento del profesor Florencio López Ojeda. Florencio fue un auténtico luchador social, un hombre probo comprometido con su ciudad adoptiva y que buscó siempre mejorar las condiciones de su entorno. Fue además un hombre cultísimo e impulsor de la educación. Hace poco tiempo mi amigo Rafa Soldara publicó una fotografía donde aparecía él y compartía panel con el Arquitecto Jorge Ojeda, el Profesor Florencio López Ojeda y el Maestro Herminio Martínez Ortega. Nos hacen mucha falta los tres. Que descanse en paz.Twitter: @gomez_cortina