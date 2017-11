Imposible ser vulnerable

Publicidad

Tenía 37 años, estaba, porque en cuatro semanas me iba a mudar de mi pequeño departamento en Manhattan para irme a vivir con mi madre en Sheepshead Bay, Brooklyn.Desde que acepté la liquidación de la empresa en la que trabajaba en, me había dedicado a dos cosas:. Fuera de eso, pasaba mucho tiempo en mi departamento.Lo mismo hacían losde la universidad que vivían en el departamento de al lado. Cada vez que tenían fiestas del fin de semana, los bajos y graves de su música penetraban nuestra pared compartida desde las 22:30 de la noche., iba para pedirles que hicieran menos ruido.

Siempre aparecía alguno de ellos, sonrojado por el alcohol y el enojo, y, cosa que casi siempre hacían. Cuando no era así llamaba al portero, a la administración y, en una ocasión, a la policía. Sin embargo, el ruido continuó.Cuando firmé el contrato de alquiler, no me di cuenta de que en el lugar había varios estudiantes que rentaban departamentos, gente a la que comprensiblemente le gustaba la fiesta. No obstante,La mayoría de mis amigos estabany la renta era casi de 3 mil dólares al mes.porque no había encontrado la forma de darle un giroa mi historia delUna tarde, en el elevador,en jeans y camiseta; su cabello negro dejaba ver atisbos de entradas en la frente.Tuvimos una corta presentación, resultó que ambos buscábamos trabajo. Tenía 23 y era el más relajado de sus compañeros de apartamento.“Nunca me habría imaginado que tenías 37”, dijo. “Yo pensé que tenías como 26”.Dos semanas después, mi amiga Diana y yo estábamos sentadas en un bar cercano bebiendo vodka con soda y viendo su Tinder cuando de la nadade 23 años.

“¡Dale a la!”, grité.. Lo hizo. Él también había deslizado a la derecha y en la conversación ella le dijo que estábamos juntas.Luego yo le mandé un mensaje de texto,. Qué mejor prueba de que yo también mecuando él iba camino a su casa. Cuando le pregunté si quería alcanzarnos en mi apartamentoLlegamos Diana y yo, y él apareció con una botella de vodka y latas de Coca-Cola de dieta. Al rato, riéndose, dijo: “Los chicos con los que vivo. Y yocon nuestras fiestas. Pensé que eras un alma vieja”.Antes de que Diana se fuera, a las cuatro de la mañana, me susurró: “. Dale”.Protesté haciéndola callar, insistiendo en que. Sin embargo, parece ser que la tensión vecinal ya estaba ahí, porquepoco después de que ella se fuera.Cuando nos despertamos, unas horas después,de apartamento. Mi transformación de guardiana puritana a una Mrs. Robinson; mi cerebro con resaca gritaba: “¿”.Pero no voy a mentir:. Tal vez no tenía trabajo ni marido ni novio, pero por lo menosLas semanas siguientes,todo el tiempo y seguimos viéndonos para hablar sobre nosotros y la búsqueda de empleo, y para acostarnos. Cuando le pregunté si le parecía mayor, dijo: “En realidad no. Principalmente porque no estás trabajando y”., le respondí.Con él,. En lugar de proyectarle misy preguntarme si era, soloporque sabía que, y además me iba a mudar pronto. No era que mi mente estuviera totalmente libre de preocupaciones.. Pero cuando les comenté a mis amigas con pareja, dijeron que era unamía.De cualquier manera,cuando él dijo: “. Uno conoce a un montón de gente”.Para mí, salir con alguien era tan divertido como buscar trabajo. Se debía a que hacía ambas cosas casi de la misma forma: con una estrategia, hojas de cálculo y mucha ansiedad por mostrar. Sin embargo,Cuando él admitió que no tenía idea de qué estaba haciendo cuando se trataba de mujeres y que improvisaba a medida que avanzaban las cosas, le aseguré que eso siempre sería igual:. Los hombres de mi edad con los que salía ocultaban sus miedos siendo arrogantes. Casi una hora después de la primera cita, uno de ellos ya había presumidoy otro, en nuestra segunda cita, me hizo saber que muchas de sus relaciones se habían terminado debido a sus generosas proporciones.Con los que sí prometían,. Me había portado tal como ellos, contando historias que transmitían. Sin embargo, con mi vecino podía hablar de lo difícil que había sido ese año y de lo mucho que quería encontrar un trabajo y un hombre del cual enamorarme. Como no había nada que perder,Una noche,en mi apartamento, mientrascon los hombres y mis miedos profesionales, dijo: “Nos obsesionamos tanto con el empleo que queremos o con la persona con la que salimos porque no pensamos que habrá más. Pero”.

Pensé que eso era tan cierto, hasta sabio. PeroUna noche llegué a casa algo tomada y me lo encontré en el pasillo. Él era quien casi siempre decidía cuando nos veríamos yde que no era justo que pareciera que todo era solo como él quería y cuando él quería. Lo estaba presionando;cuando salía con alguien.Al día siguiente me envió un mensaje de texto:Sabía que su “jaja”. Pero la cosa es que en nuestra relación “ligera”, yo me había mostrado a mí misma por completo., lo cual normalmente no hacía.Con él era tal como era yo y eso fue una revelación.Y un problema. Porque, cuando solo pienso en el futuro.Para quedarnos con la persona (o con el trabajo, da igual),. Tratándose de nuestros corazones,Un año después, por finpara encontrar trabajo. Todavía