Publicidad

Una publicación compartida de Nirvana Nungaray (@nirvananh) el 21 de Oct de 2017 a la(s) 11:39 PDT

Una publicación compartida de Nirvana Nungaray (@nirvananh) el 24 de Sep de 2017 a la(s) 8:00 PDT

Take me back to lights.... @missbehaveblog Una publicación compartida de harlockchavez (@harlockchavez) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 8:56 PDT

Una publicación compartida de Director & Producer in CDMX (@raul.dtrewethan) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 6:00 PDT

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Siempre es difícil aceptar la manera en que se desvanecen los detalles. El tiempo destruye y se lleva incluso lo que el escritor estadounidense John Cheever alguna vez llamó 'las maravillosas argucias del amor ilícito' …Trata de recordarlo:Aún estábamos en nuestros veinte, aunque ella ya estaba casada,. Mi primer conflicto con ese espectro: el esposo, aquel gran baluarte insípido de la sociedad.Nos conocimos en otra boda. Ella era amiga de la novia; yo había compartido habitación en la universidad con el novio. Su esposo no la había acompañado. Yo también iba. Ambos estábamos en la boda y, tomados del brazo. Ella llevaba un vestido color limón. Fue la primera vez que yo usaba un esmoquin. Nos emborrachamos, nos pusimos felices,Como es costumbre en julio en Chicago,. Pienso en el agua turbia y en cómo la vi flotar gloriosamente, con su vestido inflado como un pequeño paracaídas.Regresamos tropezando a la habitación de alguno de los dos;. Despertamos con la luz de la tarde que entraba por las persianas abiertas. En el piso, estaba el desastre arenoso de nuestros respectivos uniformes.Nos habíamos perdido el desayuno. Y también el almuerzo. Nos habíamos perdido el partido de sóftbol de la familia de la novia contra la familia del novio. Otra dama de honor estaba golpeando la puerta. Debía ser su habitación. Las damas de honor son sirvientas obligadas, siervas; los padrinos solo se emborrachan. Es fácil decirlo ahora que. El hecho es que ya estábamos haciendo planes.“Quédate aquí”,. “Estoy atado a estas sábanas”, le contesté. “¿Dónde están las sábanas?”.Me dormí. Ella regresó un par de horas más tarde ycon la ropa puesta. En algún momento desperté ydirigido al techo del cuarto de hotel. Brindé en honor del señor Marriott por habernos unido. Ella estuvo dormida mientras yo hablaba.. Cuando estaba despierta, se reía mucho. Ya tenía una maestría. Hablaba vasco con su abuela. Tenía una suscripción del Utne Reader.Caminé muy lentamente, tan lento como me fue posible, por el pasillo. Puse las manos y las rodillas en el suelo y gateé. Debió sentir mi presencia porque abrió la puerta, me vio,Si no hubiera sido por una mucama asustada y su enorme carro de servicio,. La cama individual en mi horrible apartamento en Allston. Observarla mientras se ponía crema en los pies. Un paseo por el parque Boston Common. ¿Malteadas en J. P. Licks? Un auto alquilado y conducir por el cabo hasta una casa de huéspedes., siempre llorosos. Las lágrimas que estaban ahí todo el tiempo, aunque nunca vi que brotaran.. El hecho de que siempre pagaba con la tarjeta de crédito de su trabajo porqueRecuerdo el silencio del camino de regreso en auto desde el cabo. Recuerdo las malteadas. Recuerdo haber caminado hacia atrás, de nuevo, muy lentamente, haciendo un ligero contoneo hacia atrás, por el mismo pasillo de hotel mientras ella estaba en la puerta como una actriz, haciendo un ademán con el dedo para que me acercara. Una forma de atraerme y de despedirse al mismo tiempo.Dos semanas más tarde me llamó. Me dijo que: ambos tenían algo que decirme. Quería dejar claro que, que ya había pasado nuestro momento juntos. No se arrepentía. ¿Quedaba claro? No más llamadas al trabajo, no más cartas enviadas a su oficina. El esposo tomó la palabra: “¿Estás de acuerdo con eso?”. Su voz era agradable y considerada. “Mira, está bien. Ya sé que es asombrosa”.Una parte de mí quiere que esto sea un, pero veo que estoy fracasando en este intento. Estoy tratando de apegarme a los hechos tan bien como puedo recordarlos, pero, como estaba diciendo, los hechos se desintegran. Durante días, semanas, me lamenté por toda la ciudad. Me subí al tren y leí. Fui a trabajar. De noche,Y a largo plazo es solo una cadena de cortos plazos tras cortos plazos.. Todo lo que tenía que hacer era contactar a mis amigos, los de la boda donde nos conocimos y quienes aún estaban juntos, y preguntarles. Pero se sentía más como una obligación hacia unaque algo que de verdad quería hacer.De todos modos,mientras compraba comida en el supermercado o quizá mientras ambos estuviéramos poniéndole gasolina al auto en la misma estación.. Siempre, la forma en que compactan todos los años en oraciones.