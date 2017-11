Publicidad

Una vida de éxitos no siempre trae felicidad, por ello en la serie, que inició sus grabaciones, se retratarán aquellos momentos de gran reto que la actriz ha encarado.La historia abordará desde el nacimiento de Silvia, papel que será interpretado, en la etapa de niña, por la hija de Andrea Legarreta , Mía Rubín."Es un honor poder interpretar la vida de Silvia. Mi madre me contó que es una mujer muy importante, se me hace que su vida fue difícil, pero también es un ejemplo a seguir", afirmó Rubín.Silvia será una niña que sólo pensará en la diversión y que poco a poco irá descubriendo el gusto por los reflectores, esto, en gran medida gracias a su tía Consuelo, encarnada por Fátima Torre."Soy la tía de Silvia Pinal , entonces está en todo ese proceso, desde que nace y, por lo que yo leo, es la tía con la que más vínculo tenía, porque ella le compartía esta pasión por el medio artístico, por el baile, la llevaba al cine, aunque a sus papás no les gustara tanto."Concha es la tía que se la llevaba al cine a escondidas, la apoyaba en ese sentido y fue la que un poco la acercó al medio artístico, entonces es un personaje muy lindo que lo he disfrutado muchísimo", dijo Torre.Mientras que el padre de Pinal, don Luis Pinal, será interpretado por Arturo Peniche."En internet realmente hay muy poco (de don Luis) sólo sé que fue militar, dice algunas cosas, que fue periodista, como no hay tanta información de él ni de historia, ni de imagen, tengo la fortuna de interpretar este personaje como yo lo concibo, como un hombre que se encarga de dos mujeres, una chiquitita a la que la crece. Es un buen hombre", sostuvo Peniche.Bajo la producción de Carla Estrada, la vida de la matriarca de las Pinal inició con la recreación de toda una época, para la que se requirieron atuendos de los años 30.De acuerdo con Estrada, la serie se centrará más en los logros profesionales de Pinal que en escándalos."El nombre real de Enrique Guzmán no irá en la serie. De hecho, no van los nombres reales de las personas, de las personas que están muertas sí podemos utilizarlos, de las vivas no."Es una forma de ver la historia desde el punto de vista de Silvia, así se va a respetar”, expresó la productora en entrevista.La teleserie contará con 21 capítulos de 60 minutos. Entre los actores que se unirán próximamente al proyecto serán Ernesto Laguardia e Itatí Cantoral, quien le dará vida a Pinal en su etapa joven.Aún están en pláticas para determinar si Sylvia Pasquel se una a la producción para que interprete a su mamá en la etapa adulta.