Danzan con el corazón en la Capital

Por primera ocasión en el municipio de Guanajuato se llevó a cabo la presentación de la academia de Danza Aptitude Arte y Discapacidad A.C, que desde 1993 centra su labor en el acercamiento del arte a niños y jóvenes con discapacidad.La Universidad de Guanajuato, con el fin de continuar con el ejercicio de inclusión que permite destacar las habilidades de todas las personas para el bien social, fue sede de este espectáculo dancístico, con la presentación en el Teatro Principal del programa La Danza del Mundo.En entrevista, Isela Saldaña, Directora General de esta academia, comentó que este proyecto transforma la vida no sólo de las personas con discapacidad sino de su entorno, además permite que la sociedad conozca las capacidades de las y los jóvenes bailarines y se genere conciencia sobre las necesidades de espacios laborales y de profesionalización de la danza para las personas con Síndrome de Down.Explicó que la Compañía Danza Aptitud tiene la figura de Asociación Civil a partir del 2005, pero el primer grupo de esta academia se formó en 1993, y desde entonces la danza en los estudiantes ha permitido su fortalecimiento físico, mejorar su disciplina, además de alentar con diversos estímulos a los estudiantes quienes se ven favorecidos en el incremento de su autoestima y sentirse parte importante de la sociedad.Óscar Murillo originario de Monterrey, dijo que ha bailado por varios años ya que le gusta mucho y aseguró que está muy contento por su familia, quienes lo apoyan diciendo “Óscar puedes bailar muy bien, y sí pude, me encanta bailar”.David González de 25 años, dijo que a él le gusta bailar y sobre todo el ritmo de la música, también invitó al público a que conozca su baile, su entusiasmo y ánimo.Esta academia de danza es cien por ciento mexicana, y a lo largo de 24 años han colaborado tres mil jóvenes con discapacidad, quienes han encontrado en esta expresión artística una forma de desarrollar diversas habilidades.Esta academia ha tenido presentaciones en Europa, en Atenas, Grecia y próximamente estará en Sudamérica. Es Institución Miembro del Consejo Internacional de Danza (CID) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (por sus siglas en inglés UNESCO) como reflejo de los principios de las Naciones Unidas y la UNESCO de la no discriminación y la igualdad de condiciones.Para conocer más acerca de esta compañía, o realizar donativos consultar en: [email protected] , en el sitio www.danzaptutud.com o en https://www.facebook.com/danzaptitude/