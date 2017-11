Todos quieren a Lozano

Publicidad

En la carrera de Hirving Lozano se cruzarán las ofertas y rumores de los mejores clubes del mundo, pero antes, tendrá que cumplir con el compromiso llamado Copa del MundoEl inicio de temporada que ha tenido con el PSV lo ha puesto en el radar como uno de los jóvenes futbolistas por Europa, que pueden tener como destino, alguno de los equipos más importantes del orbePero igual se lo toma con calmaCon 22 años de edad, Lozano (Ciudad de México, 30 de julio de 1995), ha alcanzado un tono de madurez que solamente se gana cuando te sales de la zona de confort, en el caso del atacante mexicano, con los meses que tiene en Holanda“Voy de a poco, pero con pasos firmes… “Todavía tengo que aprender muchas cosas, mejorar mi nivel de juego y voy a trabajar mucho para conseguirlo”Con 10 goles en 12 partidos disputados con el PSV Eindhoven de Holanda, a Lozano ya se le ha puesto en clubes como el Manchester City de Inglaterra y hasta en el Real Madrid de EspañaNada que le quite el sueño o lo desvíe de lo que se ha trazado al momento, que es mantenerse firme con el cuadro holandés en espera de un mejor futuro“Todas las oportunidades que se me han dado en la vida las he aprovechado y quiero mantenerme así, todo acaba de comenzar apenas”, añade al tiempo en que impide que se le acomode como un incondicional para la Copa del Mundo que se celebrará en Rusia el próximo año: “[Juan Carlos Osorio] no me ha dicho nada [de ir al Mundial], pero mejor así, porque sé que debo dar lo mejor de mí”Con objetivos propios y una visión totalmente distinta, manifestó su admiración por Javier Hernández “quien es un gran jugador, ha recorrido clubes importantes y respeto mucho lo que ha hecho, y yo voy a trabajar para lograr cosas importantes”Palabra del Chucky