Tri, un año de contrastes

El 2017 fue el año en que se clasificó con paz y tranquilidad a la Copa del Mundo de RusiaEso es muy buenoPero también en este año, la Selección Nacional fue eliminada en las semifinales de la Copa de Oro anteJamaicaAunque llevaba un equipo B, eso es maloAdemás de una participación irregular en la Copa Confederaciones, donde a pesar de quedar en cuarto sitio, se dejaron muchas dudas en el aireAsí que a grandes rasgos se puede señalar que la Selección Nacional tuvo un añocumplidorPara Juan Carlos Osorio, seleccionador nacional, 2017 ha sido muy bueno, y más por la manera en que lo cerró con los resultados obtenidos en la gira por Europa, donde se jugó en contra de Bélgica y Polonia, equipos que están sembrados dentro de los primeros 10 en el ranking de la FIFA“Hay muchísimas cosas, no sólo para mejorar como equipo, como grupo, sino también, cómo encarar los juegos y este tipo de partidos, y dentro de eso está también jugar en condición de visitante contra públicos que apoyan su selección y no como normalmente acontece cuando jugamos nuestros partidos amistosos en Estados Unidos, que siempre somos localesColectivamente nos llevamos grandes enseñanzas”, dijo el colombiano antes de abordar el avión que lo traería de regreso a México2017El Tri jugó 25 partidos, con marca de 15 ganados, por cinco empates y la misma cantidad de derrotasEn sí, este es uno de los mejores años en lo que a números se refiere en la historia de la Selección Nacional MexicanaEl 2017 inició con un objetivo principal, clasificar al Mundial lo antes posible, pero en el camino a conseguirlo estaba la participación en la Copa ConfederacionesEl llegar a semifinales era una obligación, y se consiguió, pero las formas en que se hizo no dejó a nadie contentoEl regreso de la primera aventura rusa no fue el más alentador, se forjaron dudasSin mucho tiempo para lamentarse, vino la participación en la Copa de Oro, y ahí se volvió a tropezarEliminación en semifinales, y a pesar de haber asistido con un equipo B, las críticas arreciaronLa calma vino hasta el 1 de septiembre, cuando con un triunfo de 1-0 sobre Panamá, se consiguió el ansiado boleto para Rusia 2018La misión del Tri de Osorio, estaba más que cumplidaEl cierre fue más halagador de lo pensado, con los juegos que se dieron en casa de los equipos de Bélgica y PoloniaCon todo y rotaciones, el Tricolor está de pieCon tropiezos, críticas y decisiones poco comprensibles, Juan Carlos Osorio sigue de una piezaEn 2018 viene el reto principal, la Copa del Mundo, pero para esoaún falta tiempo