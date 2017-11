Bloquean la SCT en el Colosio

Publicidad

Empleados y ciudadanos que realizaban trámites en la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se encuentran impedidos de salir del edificio ubicado sobre el bulevar Colosio.Las puertas fueron bloqueadas por los integrantes del Movimiento Social Patriótico que piden la ejecución de cinco obras que se encuentran pendientes en igual número de municipios.De acuerdo al dirigente Álvaro López, no dejarán las instalaciones en tanto el gobierno no se comprometa a construir las cinco obras pendientes, “ya estamos en noviembre y hacer la licitación y concursar la obra necesita 40 días, entonces ya no hay tiempo porque esas obras son del 2017”.Y plantea que el dinero de no ser utilizado, tendrá que ser devuelto a la Federación. “Nosotros gestionamos 15 millones de pesos en obras y el dinero fue autorizado, y ahora nos dicen que ya no hay dinero y faltan cinco obras de un paquete de quince”, dijo.Se encuentran en espera de la llegada de Simón Vargas, secretario de Gobierno para que firme una minuta compromiso.