Dinero de seguridad para Hidalgo, a reconstrucción por sismo

Juan de Dios Pontigo Loyola Foto:Especial

Nueve municipios de Hidalgo se quedaron sin recursos extraordinarios para seguridad porque el dinero fue destinado a la reconstrucción de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Ciudad de México tras los sismos de septiembre, informó Juan de Dios Pontigo Loyola, secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.De acuerdo a las reglas de operación, el monto extra proveniente del programa para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg) sería publicado el 20 de septiembre; pero los sismos se registraron el 8 y 19 del mismo mes.Pachuca, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Huejutla, Tulancingo, Tepeji del Río, Tepeapulco, Tizayuca y Tula recibieron 117 millones de pesos del Fortaseg, pero no accedieron a recursos extraordinarios en este año.Para 2018 la perspectiva es similar, de acuerdo con el funcionario estatal, ya que no prevé un incremento en el presupuesto destinado a seguridad pública municipal y tampoco aumento en el número de alcaldías en los programas.En total, Hidalgo accedió a 379 millones de pesos, 117 del Fortaseg, 238 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASM) y 24 millones del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred).De acuerdo al funcionario, la asignación del Pronapred no es segura porque los municipios deben proponer programas a la federación. En 2017, Pachuca y Tulancingo recibieron en conjunto 24 millones de pesos, de los cuales, 4 millones se destinaron a la segunda etapa del macromural de Palmitas.Pese a que los recursos son “bienvenidos” para los municipios, el ex secretario del PRI Hidalgo puntualizó que sería mejor que no los necesitaran porque el ramo 4 se otorga a localidades con altos índices de inseguridad, alta densidad poblacional y situación geográfica.Debido a que en 2016 ocho de 10 municipios beneficiarios de Fortaseg incumplieron las reglas de operación y no ejercitaron el 100 por ciento de los recursos, para 2017 el Consejo Estatal de Seguridad Pública dio capacitaciones.