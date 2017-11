Juicios contra autoridades, son procedentes

Publicidad

El magistrado de la sala regional del TEPJF, Juan Carlos Silva Adaya, consideró que sería procedente la promoción de un juicio para la protección de derechos político electorales de los pobladores de San Nicolás y Santa Mónica contra el ayuntamiento de Tenango de Doria, por considerar que no están siendo representados en el caso del gasoducto Tuxpan-Tula.En casos similares aplicó la suplencia de los representantes, ejemplificó un juicio en Paraguay y otros países que dejaron un precedente (jurisprudencia) en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que leyes mexicanas están obligadas a atender.En el tercer día de charlas sobre indígenas en cargos de elección popular, el magistrado federal abordó el Pluralismo Jurídico y Acciones Afirmativas.Los pueblos indígenas carecen de representación en las asambleas municipales por falta de instrumentación, la cual corresponde a la Cámara de Diputados, como ya ocurrió en municipios del Estado de México, refirió Silva Adaya.Detalló que los partidos políticos no han sabido aprovechar la apertura de espacios a candidatos indígenas que se podrían traducir en más votos.Para aterrizar la normatividad electoral en pueblos indígenas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se basa en los acuerdos del consejo de ancianos o la asamblea comunitaria ante la diversidad de pueblos originarios sumado a que el derecho indígena no está escrito ni codificado.