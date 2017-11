Pepenadores bajo amenazas

Publicidad

Continúa incertidumbre entre pepenadores de El Huixmí tras mes y medio de que Técnicas Medioambientales se hizo cargo de la recolección y traslado de los desechos sólidos de la capital del estado.Para José López, y otros 150 hombres que se dedican a la pepena, el relleno sanitario significa su única fuente de trabajo, la cual no es segura ante la operación de la nueva empresa, las rencillas entre grupos de pepenadores y la inminente clausura de la sexta celda del relleno.La jornada de pepena para José empieza a las nueve de la mañana y termina a las cuatro de la tarde, después, monta los desechos recuperados en una camioneta para trasladarlos a puntos de reciclaje en Santa Gertrudis.A partir de que Tecmed asumió el servicio de limpias de la ciudad aumentó la circulación de camiones recolectores entre 15 y 20 por ciento, refirió Cecilio Téllez Escárcega, comisariado ejidal de El Huixmí, lo cual “es bueno para la ciudadanía porque hay más servicio y es malo para el relleno porque se satura más rápido”.De acuerdo con datos de la presidencia de Pachuca, la administración actual destina 250 mil pesos mensuales para el depósito de 300 toneladas de basura que se generan al día.Téllez Escárcega indicó que a diferencia de San Agustín Tlaxiaca y Zapotlán, el gobierno de la capital no tiene un tope en el número de toneladas que le permitan depositar en la sexta celda.Y destacó que desde el inicio de la administración de Yolanda Tellería no ha recibido mantenimiento el camino de acceso al relleno sanitario de El Huixmí.