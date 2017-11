Publicidad

La costosa plataforma digital denominada Inteligencia Electoral que fue creada en 2016 con presupuesto público y bajo el auspicio del Consejo Consultivo Ciudadano que dirige el ex senador Esteban Ángeles, quedó en el abandono, sin embargo ya hay postores que la quieren meter al horno y reformarla para que sirva a un grupo de activismo electoral con vistas al 2018.Decenas de viviendas que no fueron habitadas por sus compradores ya fueron censadas por una organización de colonos que pretende ir ocupándolas de poco a poco, tras el pago inicial de una “cooperación” de 25 mil pesos y mensualidades de dos mil pesos. En colonias marginales se ha corrido la versión, para apuntarse con los promotores, que sus oficinas las tienen montadas en camionetas.Las funciones de la Policía Rural pareció no ser entendida por el alcalde Pascual Charrez quien pretende combatir la delincuencia con ella, aunque este grupo no podrá hacer labores de policía porque está concebida como una auxiliar del ejército, según el artículo 71 de su reglamento, en casos de narcotráfico, talamontes y bandolerismo. Una rayita más a la administración panista.