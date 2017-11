Promete alcalde detener tala de 9 mil árboles en ribera de río Tula

Publicidad

Ante la inconformidad creciente de la ciudadanía por la tala de nueve mil pirules, encinos y ahuehuetes principalmente, la presidencia municipal de Tula prometió parar el revestimiento, ampliación y rectificación del río en tanto se hacen adecuaciones al proyecto.Durante una reunión en la explanada de la presidencia municipal, el alcalde Gadoth Tapia Benítez fue enfático al señalar que no continuarán las obras en tanto la Comisión Nacional del Agua (Conagua) rediseñe el proyecto y determine si es viable para el municipio."Pero si las comunidades no aceptan, desde aquí le decimos a Conagua que no vamos a permitir este proyecto”, dijo.Vecinos de diversas colonias del municipio escucharon una breve explicación del representante de Conagua, quien no respondió las dudas y cuestionamientos sociales.Uno a uno, diversos asistentes tomaron la palabra, y como parte de los monólogos exigieron al edil Tapia Benítez respaldar a sus representados y parar las obras.El arquitecto Luis Armando, vecino de San Marcos, puntualizó que al revestir el río se condenará a la vegetación de la ribera a morir ya que del cuerpo acuoso es de donde toman el líquido necesario para su supervivencia y si no fuera cierto, habría árboles por donde quiera.Además, puntualizó que la obra del río Tula es para solucionar un problema de la Ciudad de México, por lo que ahora los tulenses exigen dar solución a sus exigencias."Estamos por la vida, tenemos derecho a vivir donde nos heredaron los toltecas, no estamos en contra del progreso. Conagua si puede mejorar su proyecto, adelante pero no vamos a permitir un ecocidio", externó otra de las vecinas identificada como Sabrina.Marco Moreno Gaytan, presidente de la Sociedad Ecologista Hidalguense, acusó al alcalde de haber sido "tibio" en su actuar, ya que al no existir consulta pública, y ante el descontento social, permitió la continuación de la obra.Puntualizó que el estudio del Instituto Londinense de enfermedades tropicales señala que el 90 por ciento de las enfermedades de la zona derivan de las aguas contaminadas.