Vecinos advierten con mantas que lincharán a delincuentes

Prácticamente en el olvido, viven vecinos de la colonia San Carlos El Encinal, en Santiago Tulantepec, ya que la ausencia de alumbrado público y la escasa presencia de seguridad pública, ha propiciado actos delictivos como robo a casa habitación y asaltos; por lo cual, decidieron organizarse y advertir con linchar a quién sea sorprendido.Así lo señalan tres lonas impresas colocadas en las primeras cuadras de esta calle, Vicente Guerrero, que limita con Tulancingo, pero pertenece a Santiago Tulantepec.Apenas inicia dicha vía cuando una lona color rojo con letras amarillas y blancas advierte: “¡Cuidado! En esta colonia ratero que agarremos, en la madre le daremos”.Metros adelante, otra lona advierte “Atentamos contra todo sospechoso, aquí no permitimos la delincuencia. Si eres ajeno a esta colonia, sigue tu camino y no te arriesgues”.Los vecinos aseguran que terrenos son usados por sospechosos para drogarse por lo que existe una tercera lona que señala: “Alto a la delincuencia. Zona de vecinos organizados, si te agarramos, te linchamos”.Los casos más recientes son el robo a una casa habitación, donde sacaron 50 mil pesos en efectivo que la familia había ahorrado para pagar el tratamiento médico de uno de los integrantes.Así como el asalto a mano armada de una motocicleta de un habitante de esta colonia.Sumado a la presencia de vehículos y personas sospechosas durante diferentes momentos del día y la noche; por lo cual, solicitaron a la presidente municipal Paola Domínguez Olmedo reforzar la vigilancia, o de lo contrario: “que no se sorprendan si alguien amanece colgado”.