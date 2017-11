Representan a México en Shangai

Publicidad

Jorge Baruk Barrientos González y Erick Oziel Escobar Salinas, son dos estudiantes de la Secundaria Técnica número 51 que el día de ayer volaron a Shangai China, para representar a México en la competencia mundial de robótica.“Espero encontrar muchas cosas nuevas que aún no conozco y poder conocer la cultura”, dijo Jorge Baruk.Los menores dijeron sentirse contentos de tener la oportunidad de viajar a China a representar al país y a la ciudad de Irapuato y relataron la razón por la cual les gusta armar robots a su corta edad.“Me gusta porque si programo bien al robot el hace lo que yo quiero, desde que la maestra nos llamó a formar parte del equipo, a mi me llamó mucho la atención y le eche muchas ganas para poder obtener los resultados”, relató Erick Oziel Escobar de 13 años.Además de contar con el incondicional apoyo de sus familiares, los niños dijeron sentirse apoyados por parte de sus compañeros y la institución educativa a la que pertenecen.“Nos desean suerte, que le echemos muchas ganas, que nos divirtamos y aprendamos, que primeramente nos va a ir bien”, dijo Erick.Por otro lado invitaron a más estudiantes a que comiencen a trabajar por sus sueños.“Si ellos se lo proponen lo pueden conseguir porque realmente si ellos desde un principio dicen yo quiero y yo puedo, lo van a lograr”, dijo Erick“Que se esfuercen bastante como nosotros lo hicimos, pues nosotros dimos lo mejor y obtuvimos los mejores resultados”, dijo Jorge Baruck.Los niños dijeron haber sido seleccionados por su maestra luego de que un año atrás se les aplicaran diversas pruebas.“Desde el curso pasado nos convocaron y aplicaron diferentes pruebas matemáticas y de ahí 9 compañeros iniciamos el proyecto, en ese concurso nos representaron nuestros compañeros pero lamentablemente no hubo un buen resultado, luego la maestra nos seleccionó a nosotros para representar a la escuela”, recordó Jorge.Los estudiantes contaron algunas de las dificultades a las que tuvieron que enfrentarse.“La únicas dificultades que tuvimos fue cuando empezamos a trabajar con el kit y el cerebro del robot empezó a fallar, los sensores no daban los valores correctos y se empezaba a saturar, no preocupamos pero la secundaria oficial nos presto el cerebro de su robot y con ese trabajamos ahora”, destacó Jorge.Ambos dijeron haber trabajado muy duro para obtener buenos resultados y practicar todos los días con el apoyo de sus maestros y de sus familias.“Antes del primer concurso tuvimos una semana para prepararnos, ya después que terminó el nacional hasta la feche hemos estado practicando diario , nos quedamos desde las siete de la mañana hasta en la noche”, finalizó.