Alarma incendio en departamentos

Ninguno de los inquilinos sufrió lesiones a causa del incendio, así que una vez contralado el fuego, las personas regresaron a sus hogares tomando las medidas necesarias.

Un incendio dejó pérdidas materiales mínimas; el percance ocurrió la noche del lunes 14 de noviembre en unos departamentos ubicados en la calle Corregidora número 252, entre las calles Francisco Mendoza y Justo Sierra de esta ciudad.Bomberos sofocaron el fuego y no hubo lesionadosAl reportarse el incendio, acudió el Cuerpo de Bomberos para sofocar el fuego, de acuerdo al reporte del comandante, sólo se quemaron algunas maderas que se encontraban en uno de los pasillos del edificio.Núñez Naranjo invitó a la población a revisar constantemente que no haya cortos circuitos en las instalaciones de luz, así como asegurarse de cerrar los tanques de gas y no dejar velas o veladoras encendidas durante la noche, para evitar este tipo de incidentes.Ya viene el tiempo de instalar las series navideñas en los hogares, por lo que pidió ser precavidos en los lugares donde se coloquen este tipo de adornos.