Corredor Industrial

“¿Cuántos siguen planeando su empresa para vender únicamente en México”, preguntó el empresario y coordinador regional de la Concamin Bajío, Ricardo Alaniz Posada durante la visita del Embajador de la India en México, Muktesh K. Pardeshi.“Que Dios los bendiga” a quienes siguen teniendo esta mentalidad local, que sin embargo, pocas probabilidades les dará de mantenerse en el mercado, comentó el ex alcalde leonés al mismo tiempo que invitó a los empresarios para que se atrevan a ver más allá de los Estados Unidos y conocer las atractivas oportunidades que genera la India con un mercado de 1 mil 300 millones de habitantes.En el evento organizado por Concamin Bajío se compartieron una serie de sectores en los que las empresas de México tienen oportunidad de exportar sus productos, destacando tres con importante presencia en Guanajuato, siendo piel, textil y agroalimentos, este último es un sector prioritario para el gobierno de la India, razón por la que ofrecen apoyos en impuestos y traslados a aquellos productores que cuenten con frutas, verduras y lácteos de calidad.El diferenciador que buscan en estos productos no es complicado, por darle un ejemplo, están en busca de leche que pueda tener caducidades de al menos un par de meses, en la actualidad solamente tienen marcas de leche que ofrecen la bebida con caducidad máximo de 6 días.En el panorama global, los tres sectores que están creciendo de forma importante en la India y en los que México tiene oportunidad de introducir sus productos son: tecnologías de la información, autopartes y farmacéutica.Los datos de la Cofoce, dirigida por Luis Rojas Ávila, que también tuvo participación en el evento, detallan que en 2016, 37 empresas instaladas en Guanajuato enviaron sus productos a la India con valor de 52.34mdd. El principal sector con un 82% fue autopartes; pieles 8%; cosméticos y cuidado personal con 6%; otros 4%.Ayer comenzó la 22 edición de la Expo Agroalimentaria en Irapuato y el gobernador Miguel Márquez Márquez aprovechó la inauguración para dejar en claro que “el campo no es moneda de cambio en ningún tratado”.‘El Gober’ reiteró su apoyo a José Eduardo Calzada Rovirosa, titular de Sagarpa, en las negociaciones del TLCAN.Para el próximo año se estima que las autoridades tripliquen las inversiones focalizadas a la industria del agro guanajuatense que en la actualidad es uno de los 10 mejores estados en ganadería, tercer lugar en producción de leche de cabra, cuarto en producción de huevo, quinto en leche de vaca y sexto en carne de cerdo.Otros alimentos en los que destaca Guanajuato es su primer lugar en producción de lechuga, brócoli y semilla de cebada; segundo lugar en espárrago, zanahoria y semilla de maíz certificada; y tercera posición nacional en fresa.José Calzada Rovirosa también habló del TLCAN, apuntando que se han propuesto temas que son inaceptables como es una posible cláusula de temporalidad en materia agroalimentaria, es decir, cuando Estados Unidos tenga buena temporada de lechugas por darle un ejemplo, entonces en caso de interesarle a México exportar, tendría que ser aplicándose un impuesto.Mencionó que en la actualidad el campo mexicano tiene importantes números que impiden pensar que deba ser sacrificado por no perjudicar a la renegociación del Tratado.Son 150 los países a los que se exportan productos del campo en México, el 76% se va a los Estados Unidos.Hoy por la tarde, la Universidad Iberoamericana León presenta su segunda edición de la Feria Ibero Emprende 2017, un foro que busca ser el espacio de vinculación entre emprendedores, empresarios, estudiantes y los propios profesores.Si usted tiene oportunidad de asistir habrá empresarios destacados como Héctor Rodríguez Aparicio de Viprocosa; Jorge Súccar de Calzado 7 Leguas; Gerardo Pons de Capa de Ozono; Carla Ramos de Auker; Jorge Solalinde de Grupo Site; Ricardo Macouzet de Metalcentro; y Sebastián Manco de Grober León.