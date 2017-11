Publicidad

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social reconoce a Guanajuato por implementar un Sistema de Evaluación, estrategia con la que se pretende evaluar políticas públicas.Ese mismo día el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presenta su Índice de Información del Ejercicio del Gasto y nos reprueba. El gobernador Miguel Márquez está obligado a tomar nota de ambos.La interpretación es que Guanajuato hace un esfuerzo por medir sus programas de Gobierno, pero se está quedando corto en la transparencia del gasto. El reto es pues doble: rendir cuentas y ser eficaces.Hoy habría humo blanco sobre los cinco nombres que formarán parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. El Comité de Selección -que integran nueve ciudadanos- está convocado para hoy, y votarán en definitiva a los elegidos.Los nombres se guardan con reserva, pero dicen los que saben que hay amplias posibilidades de que entre los cinco figure el aguerrido activista a favor de la transparencia, el abogado José Roberto Saucedo Pimentel. También suena fuerte el nombre de la ex profesora de la Universidad de Guanajuato, Arminda Balbuena Cisneros, directora general de Capacitación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).No son muchos pero sí entusiastas los que ya comenzaron en Guanajuato con la colecta de firmas para Margarita Zavala Gómez del Campo. Se han propuesto sumar 50 mil para el total de 866 mil que necesita para ser considerada en la boleta de 2018 como candidata independiente a la Presidencia de la República.Como era de esperarse, luego de la salida de Margarita del PAN, que no dejó de sorprender, pocos se arriesgan a la aventura. En Guanajuato pasa igual, del nutrido grupo que la acompañó en su última visita a León todavía como panista, ya sólo quedan los más fieles para el comienzo de la gran batalla.En León la que salió a dar la cara por la recolección de firmas es la panista Ariadna Enríquez Vanderkam (hermana de la ex diputada federal Mayra, QEPD, quien también estaba comprometida en el apoyo a Margarita). También cuentan con el respaldo del ex alcalde Eliseo Martínez Pérez y de su esposa, Lupita Montes de Oca.La semana pasada instalaron un módulo frente a la Catedral para juntar firmas de 1 a 6 de la tarde. Ahora alistan otro también en el Centro, y estarán todos los días de 11 de la mañana a 7 de la noche. Y esperan más voluntarios para salir a otros espacios públicos, plazas comerciales y hasta a las empresas.También tienen módulos los fines de semana por ahora en Irapuato, Celaya y San Miguel de Allende. En Irapuato y Salamanca operan el ex alcalde Sixto Zetina Soto y el joven Andrés Villanueva; en Celaya Lupita Suárez Ponce; en Dolores, San Miguel y Guanajuato, María Esther Vázquez, y también comienzan a moverse en San Diego de la Unión, San José Iturbide, Yuriria y Cortazar.No es nada sencillo porque además de voluntarios hay que contar con la tecnología de teléfonos para la captura de las firmas, pero la exmagistrada del Tribunal Administrativo, Ariadna Enríquez, afirma: “Vamos a ir a donde tengamos que ir”. El plazo para presentar las firmas al INE es el 19 de febrero.De las posibles sanciones que el partido pudiera aplicar a los seguidores de Margarita la abogada no se apura, pues dice que los estatutos les prohíben apoyar a otros partidos pero no dice de independientes.El senador Fernando Torres Graciano decidió que no entrar en declaraciones que polemicen, al menos por ahora, con su adversario interno por la candidatura del PAN a Gobernador, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.El lunes en su foro sobre seguridad pública cuestionó las estrategias para frenar la violencia, pero de la grilla panista -entiéndase la exoneración del Tribunal Electoral a las denuncias de la oposición contra Diego Sinhué Rodríguez, y su megafestejo de cumpleaños 37 el domingo- dijo que hablaría hasta ayer. Al buscarlo mandó decir que Diego no será su tema. Cree que eso de subirse al ring tampoco le ayuda a él.Bárbara Botello Santibáñez, ex alcaldesa y hoy diputada federal, no quita el dedo del renglón de tirarse a la yugular en contra del titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), Francisco Javier Pérez. Ayer presentó un punto de acuerdo en el que pide que se exhorte al Congreso de Guanajuato a remover al auditor superior y a su director general de Auditoría y Cuenta Pública, Tomás Martín Hernández.Es otro round de la pelea que comenzó cuando Bárbara visitó en su oficina al auditor y le reprochó que su responsable de Auditoría no tenía que haber sido contratado, pues por su desempeño como servidor público en el INE, el órgano de control del instituto le impuso dos sanciones de inhabilitación. Para sostenerlo argumentan que el implicado está litigando esas sanciones y que aún no causan estado.Ahora Bárbara quiere que se vayan Pérez Salazar y Martín Hernández. Se trata de una propuesta, falta ver si se lo aprueban. Es el plan de ataque, la defensa enfrenta el proceso de desafuero solicitado por la PGJE por presunto peculado derivado precisamente de los resultados de auditorías de la ASEG.El pastor de los diputados del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, aprovechó la conferencia de prensa después de la Junta de Gobierno para echarle flores a su más aguerrida opositora, Beatriz Manrique Guevara. Le dijo a los medios “que era su gallo” para la dirigencia nacional del PVEM y le deseo mucho éxito en el cuarto debate con motivo de la contienda interna de ese partido, que es hoy en León a las 5:30 de la tarde.La secretaria general de Morena en Guanajuato, Alma Alcaraz, presentó ayer en el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato el recurso de revisión constitucional en contra de la resolución emitida por ese mismo órgano autónomo en la que exoneró al exsecretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez, de las denuncias por presunto uso de recursos públicos para promoción personal.El Partido Verde confirmó ayer que este jueves presentará el recurso, y el PRI no ha dicho si lo hará.