La paradoja del comercial de cerveza

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el 2014 escribí en esta columna sobre la publicidad de una cerveza que promovía la exclusión de las mujeres y se burlaba de ellas. El promocional mostraba a una pareja de novios despidiéndose en la puerta de la casa de ella.La joven invita al novio a pasar y tomarse algo y el muchacho responde que él va en serio, que ella es especial y aunque la sociedad pide que uno sea macho él quiere ser un caballero y que no quiere una mujer de una noche sino despertarse con ella todas las mañanas.La chica emocionada asiente. El joven se voltea viendo a la cámara con una amplia sonrisa y al fondo se lee una frase con letras grandes que dice “Comienza el partido”, sale corriendo a toda velocidad con prisa por llegar a ver el juego y entra una voz de locutor que dice: ¡Todo por el futbol!El mensaje del comercial celebra el engaño y la burla del hombre hacia la mujer, ya que lo que él realmente desea es ver el partido con sus cuates.Así también, en otro de estos nefastos comerciales un esposo aparentemente está seduciendo a la esposa que yace en una cama rodeada de un corazón de pétalos de rosas y le está haciendo un masaje para que se relaje hasta que se queda profundamente dormida.Acto seguido el esposo llega a un lugar lleno de hombres viendo el futbol y le aplauden la hazaña de haber engañado y abandonado a la esposa para irse con los cuates a disfrutar de los partidos.Esta ofensiva publicidad que fomenta actitudes machistas, sorprendentemente se transforma y ahora critica fuertemente ese proceder que menosprecia a las mujeres.La cerveza Tecate lanza un comercial contra la violencia de género. El comercial actual de la misma cerveza dice:“A un hombre no lo define su fuerza… su imagen… su valentía… su coraje… su rudeza, ni su orientación sexual, a un hombre lo define cómo trata a una mujer … si no la respetas … ¡Tecate no es para ti! ¡No queremos que nos compres! ¡Ojalá nunca nos encuentres! ¡Tú no eres de los nuestros! ¡Tecate no es para ti! Dos de cada tres mujeres sufren de algún tipo de violencia en México. ¡Tecate! ¡Por un México sin violencia contra la mujer!”La empresa cervecera de esta marca se ha actualizado en lalamentable problemática de violencia que viven miles de mujeres.Sin embargo, existe una paradoja controversial con los comerciales de Tecate que protagoniza Sylvester Stallone en la campaña “Te hace falta ver más Box” que censuran y descalifican cualquier actitud que social y culturalmente pueda ser considerada femenina en un hombre y ridiculizan modales que no muestren “hombría”, reafirmando así estereotipos machistas que menosprecian todo lo que pueda ser considerado femenino.Estos estereotipos masculinos que son promovidos en los comerciales de Stallone son excluyentes y propician discriminación.La conducta y atributos que son “adecuados” para un hombre son ordenados por el protagonista de “Rocky” y por Julio César Chávez en algunos casos.El mensaje es realmente ridículo; “Tienes que ver más box”, tienes que ser más rudo, más hombre, actuando como Sylvester imperativamente comanda: No cantar en la regadera, no cruzar la pierna sobre la rodilla cuando estés sentado, no usar muchos términos culinarios…Es difícil entender los confusos mensajes que transmite esta marca de cerveza. En una campaña fomenta los estereotipos y en otra los elimina. Para que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sea efectivo se requiere eliminar los estereotipos de género.