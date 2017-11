En 2018 despertará el magisterio: Moisés Jiménez

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El magisterio no está contento, ni sometido políticamente y los profesores por ser entes pensantes saben el momento en que deben actuar en favor de sus derechos y el 2018, será un gran momento para mostrarlo, dijo el ex dirigente de la Sección XV del SNTE, Moisés Jiménez en entrevista con AM Hidalgo.La imposición de una equivocada reforma educativa, junto con otros factores han provocado que hasta la legalidad de la dirigencia sindical nacional se encuentre en duda y se pelee en los tribunales la restitución.Sin prisas, el ex diputado federal va tomando su tiempo para explicar sus puntos de vista en torno a las actual condición de los profesores. No se han paralizado, dice, “sólo se quedaron quietos ante el látigo, frente a la guadaña, frente a la cárcel” y espera que esa presión se vea reflejada en las votaciones de junio del 2018.Uno de sus primeros vaticinios es afirmar que Nueva Alianza, el partido formado por la maestra Elba Esther Gordillo y que le dio la espalda, va a desaparecer, “en todas las elecciones estatales ha perdido su registro y eso sucederá a nivel nacional”.Las elecciones serán difíciles, considera Jiménez Sánchez, porque “será una guerra, pero es donde la inteligencias del profesor fraguará sus estrategias para alcanzar acuerdos políticos, se movilizará porque bien sabe que es un año de oportunidades, serán los grandes resortes que van a mover a la sociedad al cambio democrático”.Las condiciones nacionales se reflejan en Hidalgo, aunque hace notar su consideración por el gobernador Omar Fayad “es un hombre con oficio político y no es ningún improvisado”, sin embargo hace notar que merecerá un gran esfuerzo rescatar al gobierno luego de una mala administración dejada por Olvera Ruiz.Al echarle un vistazo al panorama estatal, muestra su escepticismo y duda que la conformación de un frente opositor sea lo ideal para la gran oportunidad que es el 2018.“Es un frente común que entre ellos, hay distintas biografías, distintos caminos y me llama porque se han lastimado mucho en distintos momentos de la vida política del Estado, se han hecho daño y yo creo que eso va a ser una limitante como para que realmente puedan lograr una buena competencia política”.Y luego habla de la conformación de su partido estatal que se formalizará en el mes de enero, “vemos alegría en la gente, les gusta el que estén planteando un partido político nuevo, les gustan los colores les gusta el nombre, los estatutos y hay entusiasmo porque quieren alterar su entorno y mejorarlo”.Indicó que ya se encuentran preparados con un equipo profesional para realizar la defensa en caso de ser necesario. “Tenemos una abogada experta en el tema que ha logrado conformar 14 partidos políticos”.