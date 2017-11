Sí aumentó inseguridad y es culpa de huachicoleros, asegura Estado

Publicidad



“Que se ha incrementado la inseguridad es un hecho y tenemos todos que aportar… El gran problema de seguridad en Guanajuato es el robo de hidrocarburos y trabajamos en blindar esa franja a través del nuevo Mando Único Policial (que incluye a Apaseo el Alto, Salamanca, Coroneo y Jerécuaro)”, dijo.



“El ducto que nos miden es Tula-Salamanca, y decimos sí, pero de dónde lo extraen, debería haber sensores, drones; en fin, tiene que haber una baja de presión en ductos cuando están robando, toda esa parte hemos venido trabajando con Pemex, para decirle: ‘necesitamos una cámara en tal lugar, sensores en tales ductos’, hemos ido avanzando. Y también quién se beneficia con el robo de hidrocarburos. Pemex está investigando a 50 gasolineras y es un proceso que está avanzando”, dijo.



Otro integrante de la asociación, Fortino Caballero Liceaga, puntualizó: “Nos preocupa que las cosas empeoran año con año, prácticamente a casi todos los que conozco, se han metido a sus casas a robar”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El problema de la inseguridad y violencia en Guanajuato es serio, reconoció el secretario de Gobierno estatal,, reunido con la organización Parlamento Ciudadano.Les dijo que no estaba para defender si el Estado es el lugar 15 nacional en tasa de homicidios dolosos o no, sino para trabajar en mejorar todos los índices delictivos, que evidencian que estamos peor que ayer.Expuso que se insiste en quey que, en colaboración con el SAT, se fortalezcan las tareas de inteligencia financiera para perseguir a los huachicoleros.Aceptó quepero refirió que eso también se debe a que las corporaciones de Seguridad de los diferentes niveles trabajan en detectarlas no como en otros estados.La reunión de este miércoles.Otra estrategia, agregó, es el trabajo en las colonias y comunidades de mayor incidencia de tomas clandestinas de combustible para que las familias que ahí viven no se inserten a esas organizaciones y suceda lo que pasa en estados como Puebla, donde los habitantes salen a defender a los delincuentes.Por su parte, la presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León,, propuso establecerdesde quinto de primaria hasta la secundaria para evitar la deserción escolar y las adicciones.El empresario curtidor,, también enfatizó en la urgencia de atender a fondo las causas de la desintegración familiar, la falta de oportunidades de empleo y educación en jóvenes, y la prevención de adicciones.