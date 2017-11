Difusión de captura de presunto homicida en bar Attico no fue a lo "tarugo", dice comisionado

Publicidad

La difusión del video donde se dio a conocer la captura en Baja California de Óscar N, "El Negro", acusado de asesinar a un joven en el bar Attico de Cuernavaca, “no la hicimos a lo tarugo, sabíamos lo que estábamos haciendo y conocemos las consecuencias de un tema de esta naturaleza”, aseguró el Comisionado de Seguridad de Morelos, Alberto Capella IbarraAl acompañar a la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, en su conferencia mensual, el mando estatal afirmó que el objetivo es poner a debate la posibilidad de que se vuelva a exhibir el rostro de los presuntos delincuentes detenidos, como se hacía antes de que entrara en vigor el Sistema Penal AcusatorioRechazó que se haya violado el principio de presunción de inocencia de "El Negro", ligado al cártel de los Beltrán LeyvaArtículo Cae El Negro, el homicida del bar Attico Estados “Yo considero que no hay absolutamente ninguna violación, está perfectamente validado el criterio con las autoridades jurisdiccionales y bueno aquí se tiene que hacer justiciaEsto nos sirvió para poner el tema en la mesa de una preocupación enorme que tenemos en las instituciones gubernamentales en donde se están dando estas limitaciones”, expusoCapella Ibarra dijo que la prohibición establecida en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, limita la lucha de las autoridades contra la delincuenciaAseguró que la Fiscalía General de Morelos ha tratado a "El Negro" como presunto culpable de homicidio y no se convocó a los medios de comunicación para exhibirloArtículo Captan golpiza y balacera dentro de antro en Cuernavaca Estados En la grabación se muestra cómo una mujer es sometida por un hombre, minutos más tarde, un joven nota la situación y la auxilia intentando alejarla del sujeto, pero éste no lo permite y le dispara en el pecho “Hemos hablado de un presunto responsable, siempre lo hemos manejado de manera contundente, nosotros no convocamos a la medios de comunicación para la presentación y tampoco lo presentamos a la comunidad como culpable, siempre se ha manejado el concepto presunto culpable hasta que el juez determine la contrario”, respondió a pregunta expresaSin embargo, señaló que hay otros derechos que se deben priorizar como “la libertad de expresión, acceso a la información, a la intimidad y la preservación de datos personales, cosa que finalmente se violentó cuando se exhibe la imagen del bar y un derecho muy importante, que considero es el más reclamado en el país, que es a la seguridad pública”“Hay una contradicción en una serie de derechos, inclusive limita a los medios de comunicación a una serie de situaciones que en países del primer mundo no existe”, aseveróArtículo Identifican a presunto homicida captado en video en antro de Cuernavaca Estados El sujeto identificado como "El Negro" ya tiene una orden de aprehensión en su contra; estudia derecho en la Universidad Autónoma de Morelos ahc