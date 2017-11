El mexicano que escapó de la violencia para ir a la NASA

Publicidad

se trasladóa estudiarEn estos 3 años, Oliver ha participado y ganado concursos en la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos y ha realizado estancias de verano en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT, por sus siglas en inglés), por su trabajo en el diseño y construcción de vehículos fuera de este planeta.es uno de los más de 900 estudiantes del Tecnológico de Monterrey que forman parte de su, que beca al 100% a estudiantes de excelencia. El objetivo no sólo es brindarle una oportunidad a jóvenes talentos en contextos adversos, como Oliver, sino que además incidan positivamente en sus localidades.En entrevista para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Oliver relata que en su primer semestre participó en el MATE International ROV Competition, con elEn 2015, aunque no pudo asistir a la competencia en Canadá, su equipo obtuvo el Premio al equipo más innovador.Santos también ha participado en undonde su equipo diseñó y desarrolló"El robot debía contar con un sistema de telemetría, el cual se encarga de detectar con un sensor el entorno hipotético al que se enfrenta un astronauta en un terreno como el de Marte: clima, velocidad del viento y otras variables".El año pasado, su equipodonde obtuvo el reconocimiento al mejor sistema de telemetría de la competencia. "Fue una gran experiencia". El año pasado se postuló para hacer una estancia en el MIT, que estuvo enfocada a la investigación en nanotecnología.Esas son sus áreas de interés, proyectos relacionados con robótica y exploración, que lo motivaron a estudiar ingeniería mecatrónica. Su interés se originó debido a que su papá es técnico en electrónica, por lo que desde pequeño tuvo contacto con aparatos electrónicos. "De ahí mi pasión por la electrónica, robótica y, en general, por la tecnología".Óliver regresa a Ciudad Renacimiento cada temporada vacacional o "puente" para ver a su familia. Elno obstante, en vez de alejarse más, se involucra con ella. "Ahora el ambiente es muy complicado debido a la violencia que se vive todos los días, donde casi a diario se arrebata una vida".Con su comunidad, familia y amigos, ha buscado transmitir un mensaje: "para sobresalir en un lugar así no es necesario dañar al prójimo, sino por el contrario, hacer algo que impacte positivamente a los demás".Cada verano, Óliver realiza un servicio comunitario, dentro de sus actividades más recientes se encuentra su trabajo con vendedores de las playas de Acapulco, los cuales no han tenido la oportunidad de recibir una buena educación, apunta, y a quienes busca trasmitir otro mensaje, sobre cómo pueden prepararse y evitar peligros en la región. "Esa información podría ayudarlos a salir adelante".Óliver lleva avanzada buena parte de suy tiene como meta dedicarse a la investigación y desarrollo de nuevas ideas innovadoras en su área. Ahora ya incuba una empresa de drones para la industria agrícola, que busca consolidar."El Tecnológico nos ha dado una oportunidad a muchos en situaciones similares a la mía y espero que cada vez se postulen y apoyen a más, no solo para obtener estos beneficios y que salgan adelante, sino para que cultiven una nueva ideología de vida y la compartan con su entorno".