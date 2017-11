Logró bajar 91 kilos en 3 años

Publicidad



"No tenía medida, comía de todo y a deshoras; ya no me permitían realizar mis actividades de trabajo o cualquier actividad; me cansaba. Llegué a pesar 230 kilos", dice.



"Desde un principio es importante que el paciente sea consciente del mal que se tiene, para de ahí partir; si no, no habría éxito".



"Juan Pablo podría haber tenido un infarto tan sólo por el problema de sobrepeso que tenía, su ritmo cardíaco era muy acelerado, con taquicardia constante. A él se le detectó hipertensión y no estaba controlado, se le elevaban los triglicéridos", describe.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El temor a sufrir un infarto movió la voluntad decon convicción de que se le "ha dado la oportunidad de vivir y no quiere desaprovecharla jamás".Vestido con camisa roja, con franja en color blanco y un pantalón de mezclilla en los que parece nadar, mCon el atuendo holgado se muestra satisfecho por los resultados, pero dice que sigue adelante:Hace tres años comenzó a ser tratado en la Unidad de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas (Uneme) de la Secretaría de Salud.Después de desplazarse en triciclo, comenta que volvió a realizar actividad física y cada día realiza caminata de tres kilómetros.Dejó atrás hábitos de ingesta, como "el consumo de dos refrescos de cola de dos litros diariamente".Juan Pablo decidió poner un alto y cambiar porque, dice, "el daño que me estaba haciendo era enorme".La nutriólogapese a que llegó con hábitos dañinos como ayunos prolongados, y a la par no comía adecuadamente.La estrategia era cambiar hábitos,Cesia Mezomo Quinto, directora del Uneme, considera que el caso de Juan Pablo fue un reto clínico. Dijo que el apoyo integral fue posible por el convencimiento del paciente sobre su estado físico.La Uneme atiende a cerca de 200 personas en control de diabetes e hipertensión, sobre todo; en la institución el paciente es visto por el médico especialista, una nutrióloga, un psicólogo y personal de trabajo social.