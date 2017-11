La guerra de la clase republicana: la próxima generación

Publicidad

El otro día, Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado, admitió ante The New York Times que se había “equivocado” cuando declaró que el plan fiscal de su partido no aumentaría los impuestos a las familias de la clase media. Sin embargo, se equivocó cuando dijo que se había “equivocado”: el término correcto es “mintió”.McConnell se vio obligado a hacer esa especie de confesión debido a un informe del Comité Conjunto sobre Impuestos, el árbitro oficial del Congreso, que encontró que miles de familias de clase media verían un aumento en sus impuestos con la propuesta republicana del Senado. Sin embargo, esto no fue un tipo de errorcito técnico de su parte.Tanto la propuesta del senado, como la propuesta similar de la cámara de representantes republicanas, ofrecen enormes recortes fiscales a las empresas y a los ricos, después tratan de limitar el impacto de estos recortes fiscales en el déficit presupuestal restableciendo créditos y exenciones fiscales que beneficiarán principalmente a la clase media. Claro está que muchos en la clase media verían un aumento en sus impuestos.No obstante, centrarnos en cuántos enfrentarían un aumento en sus impuestos solo es una pequeña parte de lo que está pasando aquí.La guerra vertical de clases, aunada a las afirmaciones falsas de que se recortarán impuestos a la clase media, ha sido una forma de operar típica del Partido Republicano desde hace mucho tiempo. De hecho, para los analistas de políticas de cierta edad, el debate fiscal actual inspira un abrumador sentimiento de déjà vu, debido a que muchos de los trucos que los republicanos están usando provienen directo del manual de jugadas de la administración de Bush de 2001 y 2003.¿Exenciones fiscales que se agregarán o eliminarán para disminuir el impacto fiscal de 10 años? Ahí están. ¿Ejemplos y cálculos engañosos para dar la falsa impresión de un recorte fiscal para la clase media? Sí, también. ¿Hacer como que los recortes fiscales no tendrán ningún costo, que no acabarán por ser compensados por recortes a programas populares? Sí, eso también está.Sin embargo, esta nueva forma de avaricia tiene aspectos novedosos. En esta ocasión, con mucha más claridad que antes, la meta parece favorecer a la riqueza, en especial a la heredada, y no al trabajo. Además, la legislación esconde varias medidas que dificultarían todavía más a los niños de las clases media y trabajadora subir en la escala económica.Sobre los ricos: el ejemplo más importante es la forma en la que los planes del Partido Republicano eliminan o reducen significativamente los impuestos sobre la riqueza heredada, que hoy en día se aplican solo a un puñado de herencias cuantiosas. Sí, los republicanos todavía nos quieren hacer creer que se trata de ayudar a los pequeños negocios y fincas agrícolas o ganaderas familiares, pero ya a estas alturas es una broma de mal gusto: los mejores cálculos sugieren que solo un 80 —sí, un ocho y un cero— de esos negocios y fincas pagan algún impuesto sobre sucesiones al año. La idea es hacer más ricos a los herederos ricos… y punto.Hay otros grandes ejemplos, como una nueva laguna fiscal que beneficiaría a los propietarios de empresas, siempre y cuando no sean ellos quienes las administren. Y hay más. Sin embargo, permítanme hacer énfasis en lo que los republicanos están tratando de hacer a las familias comunes y corrientes.Todavía estamos en espera de un análisis detallado de la propuesta de ley del Senado, pero la propuesta de la cámara de representantes no sólo eleva los impuestos de muchas familias de clase media: también aumenta selectivamente los impuestos a las familias que tienen hijos. De hecho, la mitad —¡la mitad! — de las familias con hijos verán un aumento en sus impuestos una vez que la ley se implemente en su totalidad.Supongamos que el hijo de una familia de clase trabajadora decide que, a pesar de los recursos financieros limitados, quiere ir a la universidad, quizá apoyado en un préstamo para ayudarse a pagar la colegiatura. Bueno, pues adivinen qué: según el proyecto de ley de la cámara de representantes, ese interés ya no sería deducible, lo cual elevaría considerablemente el costo de la universidad.¿Y qué sucede si trabaja para poder hacerse de una educación y su empleador contribuye con sus gastos educativos? El proyecto de ley de la cámara de representantes haría que esa contribución sea un ingreso gravable.¿Y si algunos de sus padres es empleado universitario y ustedes obtienen un descuento en la colegiatura por ello? Esa exención en la colegiatura se convierte en un ingreso gravable. Lo mismo sucedería con las exenciones en las colegiaturas para los estudiantes graduados que trabajen en la enseñanza o como asistentes de investigación.Lo que estamos viendo son diversas medidas que bloquearán las oportunidades de los niños que no fueron lo suficientemente inteligentes para elegir a padres ricos al nacer.Mientras tanto, el financiamiento para el Programa de Seguro Médico para los Niños, que cubre a más de ocho millones de niños, expiró hace un mes y medio… y hasta ahora, los republicanos no han hecho ningún esfuerzo serio para restaurarlo. Estás son, sin duda, el tipo de cosas que nos esperan: si el recorte fiscal se aprueba y el déficit se dispara, el Partido Republicano decidirá repentinamente que los déficits sí importan y exigirá recortes en los programas sociales, muchos de los cuales benefician a los niños provenientes de familias de bajos ingresos.Ésta no es entonces una guerra de clases cualquiera; es una guerra de clases con el propósito de perpetuar la desigualdad en la siguiente generación. En conjunto, los elementos de los proyectos de ley del Senado y la cámara de representantes equivalen a un intento más o menos sistemático de prodigar beneficios a los hijos de quienes son extremadamente ricos mientras que se dificulta el camino de los jóvenes menos afortunados que logren subir en la escala social.O, dicho de otro modo: la legislación fiscal que los republicanos están tratando de aprobar a toda costa en el congreso con una prisa indecente, sin audiencias ni tiempo para un análisis serio de cualquier tipo, se ve bastante como un intento no solo para reforzar la plutocracia, sino también para atrincherar a la plutocracia hereditaria.