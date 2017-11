Hicieron paro y ahora los cita PGJE

Publicidad



“Cuando llegamos al acuerdo de que regresaríamos a clases, se tuvo un nuevo acercamiento con Jurídico, y se le cuestionó sobre las represalias que pudiera tomar la maestra, sin embargo, las autoridades nos dijeron que no procederían y que ellos estarían apoyándonos mientras se seguía la investigación”, señaló uno de los alumnos.



“Hemos estado tratando de comunicarnos con el director de Jurídico durante todo el día y no nos ha contestado”, indicaron los estudiantes poco antes de las 5:30 de la tarde.

ntre 10 y 15 menores de edad fueron citados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE), luego de que se manifestaron en contra de la directora del CECyTE plantel San Francisco del Rincón el pasado 6 de noviembre.Donde se les advierte que de no presentarse puede ser motivo de orden de prisión y una sanción administrativa de hasta mil 500 pesos.Alumnos del bachillerato, quienes suspendieron las clases y se manifestaron en contra de la directora, Mónica de los Dolores Rodríguez, señalaron que en días pasados recibieron una notificación por parte de la Unidad Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal del Sistema de Justicia para Adolescentes.Cabe señalar que en este mismo sentido, se sigue un caso por difamación a través de Ministerio Público en contra de otra de las alumnas del plantel, denuncia establecida por la directora.Los estudiantes señalan que no han recibido el apoyo que había prometido el área de Jurídico de Oficinas Centrales, aún luego de que ésta fue una de las promesas que se establecieron en las mesas de trabajo que sostuvieron, luego de reunirse con autoridades municipales tras la manifestación en el plantel.Sin embargo, hasta ayer, luego de las 7 de la tarde se tuvo una respuesta por parte de Jaime Díaz, director de Jurídico.Incluso, indicaron que les proporcionaron sus números de teléfono, como canales de comunicación abiertos ante cualquier irregularidad.A través de este medio, se contactó al director de Jurídico poco antes de las 7:00 de la tarde, quien señaló que se tiene conocimiento de las demandas que entabló la directora, y que incluso están siendo respaldadas por oficinas centrales en lo que compete a la toma del plantel.De acuerdo con los alumnos, la persona que les entregó el documento se negó a proporcionar información con respecto a la razón por la que se les estaba citando, sin embargo, les hizo la aclaración que de no presentarse sería motivo de orden de prisión y una sanción administrativa de hasta mil 500 pesos.Los documentos, con membrete de la Procuraduría General de Justicia, y firmadas por un licenciado que señala ser Facilitador, se cita que el objetivo es solucionar el conflicto derivado de la carpeta de investigación 386/2017, y se solicita la presencia voluntaria del alumno.Del que cabe señalar que se especifica nombre y dirección y que tratándose de menores de edad se solicita acudir acompañados de padres o tutores.