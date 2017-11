Preocupa venta de ropa y armas tipo militar

Publicidad



“Anteriormente ya había visto la tienda, pero no le tomé importancia, hasta que mi hijo me pidió que le comprara una pistola de balines, entré y pregunté cuál era su costo, lo que es muy caro, me salía en 300 y hasta 600 pesos”, expresó una ciudadana.



“Las armas que venden en el local parecieran que son de verdad, cualquier niño que juegue con ella o busque hacer una broma podría dañar a su contrincante de la impresión”, aseguró el señor Antonio.

Habitantes de San Francisco del Rincón se quejaron de la venta de juguetes bélicos, así como ropa camuflajeda; autoridades aseguraron no tienen permiso para la venta, por lo que tomarán acciones.Al interior de la Plaza Victoria se encuentra un local donde se venden los juguetes bélicos, los cuales van de 300 hasta 600 pesos.Padres de familia se quejaron por permitir la venta de este tipo de artículos, los cuales aseguran son pistolas de balines de material de metal, así como rifles los cuales parecen reales.También aseguraron que sus hijos ya han tomado como una moda la ropa tipo militar, que también se comercia en el lugar.Mencionó que su hijo le comentó que algunos de sus compañeros ya tenían una, por lo que él también la quería.La madre del pequeño no compró la pistola ya que considera no es bueno para los niños y jóvenes, ya que los induce a la violencia.Varios habitantes del municipio están en desacuerdo en que este tipo de tiendas estén trabajando, sobre todo por la situación de violencia que se vive actualmente en San Francisco del Rincón.De acuerdo a las autoridades el negocio no tiene permiso de la venta de juguetes bélicos y de ropa camuflajeada, por lo que actuarán contra el comercio.Por su lado, habitantes solicitan la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para que retiren la venta de este tipo de juguetes y ropa.