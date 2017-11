Evade Presidenta opinar sobre trabajo de Municipio

Publicidad

La presidenta del Observatorio Ciudadano de Celaya, María Fernanda Vázquez Rubio, evadió emitir una opinión respecto al actual Gobierno municipal.Al ser cuestionada sobre la Administración del presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo, titubeo, evadió, y finalmente no contestó.“Se dicen muchas cosas buenas y malas. Pero hasta que no hagamos la revisión..., como ciudadana, pues es que como ciudadana, o sea, no te podría dar una..., una..., la idea ahorita es ser objetiva”, respondió la Presidenta.“Permítenos hacer la verificación para poder ser objetiva de acuerdo al ISO, no te puedo dar un cinco o un nueve, porque no sería una calificación objetiva y en base a eso podría hacer la calificación”.Señaló que posteriormente y en base a términos numéricos emitirá una respuesta.Aunque aseguró que vive en Celaya, descartó emitir una postura del Gobierno en turno.“O sea, esa sería mi respuesta. Claro que sí, vivo aquí en Celaya. Porque no sería objetiva (no emite opinión).“Yo sigo siendo ciudadana, pero hasta no saber, hasta no calificar, puedo dar una, no una opinión, sino un resultado de lo que está pasando”, comentó.