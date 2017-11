Ignora Edil si sale caro otro puente

Publicidad

El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo, dijo desconocer si 30 millones de pesos es un precio elevado para renovar el puente peatonal del bulevar Adolfo López Mateos.Señaló que su Gobierno no cuenta en este momento con el recurso para poderlo llevar a cabo, luego de la realización del proyecto ejecutivo.“Hoy está contemplado como una solución de futuro para este flujo. No sé (si es mucho). Es lo que arroja el proyecto ahorita. Ya veremos el proyecto qué es lo que arroja, hoy no contamos con el recurso”, comentó el Presidente Municipal.Agregó que aún no se emite una justificación para su realización, pero el puente es insuficiente para el flujo de gente.“No es todavía una justificación. Lo único que nosotros observábamos es la insuficiencia para los peatones para pasar de un lado hacia otro. El puente es totalmente insuficiente”, comentó.“Ahorita es una propuesta. Vamos a ver a partir de esa propuesta ya tener el proyecto ejecutivo, y después del proyecto ejecutivo si nos alcanza el tiempo, se hará.Por su parte, La Comisión de Obras aprobó este martes la realización del proyecto, pues de acuerdo con la presidenta, la regidora Adriana Audelo Arana, el actual puente está desgastado.“Una problemática es a la altura del puente del mercado donde es un punto donde converge mucha gente, la ocupación de la vialidad corresponde a un 30 % de la capacidad del flujo de las vialidades.En contra de corridaPor otra parte, el Presidente municipal se manifestó en contra de las corridas de toros.Esto, luego de que el Patronato de la Feria determinó que no se incluirán espectáculos con animales durante el evento.“Ya saben, no estoy de acuerdo en que se lleven este tipo (de eventos), sin embargo, hay una tradición y hay gente que merece mis respetos por la opinión que emiten al respeto”, dijo Lemus Muñoz Ledo.