El amor llamó de nuevo a la puerta de Consuelo Duval

Bien dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar por mucho tiempo, y tras varios años de estar soltera ahora la actriz y comediante Consuelo Duval reveló que encontró el amor en su vida, tras 6 años de vivir sola.

En entrevista para Ventaneando, Duval habló del nuevo amor que está sintiendo por el hijo de Jorge Ortiz de Pinedo.

"Sí estoy... es que yo les había dicho que nunca me iba a enamorar. Pero bueno, llevo seis años sola, y llegó una persona que me hizo latir el corazón diferente y está padre. Nos caíamos muy bien y estamos empezando una amistad muy linda y a mí me late el corazón, no sé si a él, a mí sí".