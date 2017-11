Proyectan novedosa renovación para museo de las momias

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con una inversión de 484 mil pesos, el municipio tiene concluido el proyecto ejecutivo, para la construcción de un nuevo acceso al Museo de las Momias mediante un tren minero desde la Ex Estación del Ferrocarril.Este trabajo fue realizado con recursos del 2016, el contratista fue Estanislao Zárate Lujano.Con este proyecto ejecutivo se espera un impacto social, recreativo y económico al ofrecer al turista un acceso innovador al museo de las momias de Guanajuato, beneficiando al Barrio Nejayote y sus alrededores, como la Colonia Adjunto al Muro, la Colonia Indeco Panteón y el Barrio Panteón.La elaboración de estudios, readecuaciones, actualizaciones y soluciones para la elaboración de la obra de un túnel horizontal y tiro vertical para el acceso peatonal al Museo de las Momias siendo el inicio los Patios de la Ex Estación del Ferrocarril.Am Express tuvo acceso al proyecto el cual se divide en dos grandes atractivos:Por un lado se pretende hacer un túnel de 285 metros de largo, a partir de los patios de la Estación del Ferrocarril (frente a las oficinas de FFCC, a un costado de la Posada San Pedro) y una altura de 6.25 metros y un ancho de 10 metros.Por este túnel pasará un tren minero que transporte a los usuarios desde el exterior hasta el tiro de subida que dará acceso a la Explanada del Museo de las Momias, con una altura de 36 metros que albergará cuatro elevadores eléctricos Schindler 5500 sin cuarto de máquinas, con capacidad de 13 pasajeros, con dos accesos frontales y tres posteriores de emergencia.También tendrá una escalera de servicio que cuenta con 19 rampas de 10 peldaños cada una, a donde desembocarán los accesos de emergencia de los elevadores.El tiro donde se localizarán los elevadores y escaleras tendrá unas dimensiones de 5 x 7.5 metros, mientras que en el desembarque en la explanada de acceso a las momias, considerando los vestíbulos de los elevadores, medirá 5 X 10.5 metros.La gran cantidad de visitantes, a los Museos de las Momias y de la Muerte, que transitarán por estas obras (túnel – tiro), y que se espera alcancen una cifra de varios cientos de miles al año.Esto obliga a diseñar acertadamente los equipos en general y en particular los de transporte horizontal, (tren formado por la locomotora eléctrica de baterías y los carros de transporte tipo minero), así como los de transporte vertical (elevadores).Cabe mencionar que para el túnel el método de construcción será de tipo Minero Continuo, sin explosivos, aunque en casos excepcionales habrá algunas barrenaciones.