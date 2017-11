Tiene Sánchez García proyecto político ante “olvido” panista

Publicidad



“Claro que tengo un proyecto, lo tengo desde el momento mismo en que veo tanto olvido, donde veo miseria, abandono, en el noreste, en el sur, cuando veo problemas que acechan con la inseguridad a los más vulnerables, por supuesto”, aceptó.



“Guanajuato vive tiempos inéditos de su historia moderna. Tenemos un gobierno que no da los resultados que la dinámica social espera. Esto nos preocupa y lastima a todas y a todos, porque Guanajuato merece más. Queremos un gobierno de resultados.



“Necesitamos buenos gobernantes que abanderen causas con altura de miras sin temer a los retos por grandes o difíciles que éstos sean; que combatan la inseguridad, la corrupción, la desigualdad, la impunidad y la opacidad… si aspiramos a dar una buena batalla, primero debemos reconocer que la ambición por posiciones políticas y administrativas ha tomado el lugar de la lucha por las convicciones. Esta actitud denigra y desprestigia la noble acción de la política.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El senador Gerardo Sánchez García negó que su informe de actividades legislativas haya sido un evento de destape por la candidatura a la gubernatura del Estado, sin embargo, en entrevista reconoció que sí tiene un proyecto político para 2018.El evento se realizó en el Auditorio del Estado, un foro para mil 800 personas, que lució lleno, aunque no abarrotado como en el último evento que llevo a cabo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en este lugar.Al concluir el informe, el senador fue cuestionado sobre si un evento de tal magnitud y con un proceso electoral cercano no significaría un destape, pero él lo descartó.Sin embargo, reconoció que tiene un proyecto para el proceso electoral del 2018 y que éste se trabaja a través del programa Gestión de Calidad, a través del que se han entregado apoyos desde lentes, bicicletas y también se han fomentado actividades culturales diversas.El legislador criticó al Gobierno del Estado y sus debilidades más marcadas como la inseguridad y la opacidad con la que se han manejado las compras de medicamentos.¿Cuál es ese gobierno que merecemos? aquel que procure el bienestar de sus ciudadanos. Que garantice paz, seguridad, tranquilidad, desarrollo y empleos bien remunerados”, dijo.El senador fue acompañado por el senador y ex petrolero Carlos Romero Deschamps y el senador David Monreal, vicepresidente del Senado de la República.También fue acompañado por siete de los ocho diputados locales, alcaldes, síndicos, regidores y delegados federales, entre otros.