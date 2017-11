El América del 'Piojo' consuma fracaso en Copa

Publicidad

En el América si no hay título, hay fracasoY Miguel Herrera lo sabeNo importa que haya sido en serie de penaltis; no importa que la cancha haya estado en pésimas condicionesEl marcador final es frío y contundente 3-0Monterrey a la final de la Copa MX, y América a casaFracasadoPero se veía venirPorque desde hace tiempo las Águilas son juegan bien, más allá de las ausencias obligadas por la Fecha FIFA, el Piojo debe de estar consciente de que su equipo se ha venido apara abajo, que en la Liga el arranque lo ha sostenido en los primeros lugares, pero en la Copa, a eliminación directa no, se le acabó la suerte, que además se le volteóEl juego se fue hasta la agonía en cero, pero con suficientes merecimientos realizados por los Rayados para marcar, como esa acción en la agonía del juego, ese penalti que Guido Rodríguez cometió pero que Dorlan Pabón falló, para agrandar el trébol de cuatro hojas americanistaTrébol que se deshojó al final…Y todo terminó en fracasoFracaso ÁguilaMereció ganar los Rayados en los 90 minutos, porque aunque también tenía gente fuera, por convocatorias de selección y lesiones, su arsenal es superior al del AméricaMonterrey tocó varias ocasiones a la portería protegida por Oscar Jiménez, sustituto de Agustín Marchesín, que respondió de buena forma en todo momento, hasta que la muralla cayóTiros al poste, buenas atajadas, dejaron el América con vida, vida que se le escapaba a los 87’Ahí el destino hablóVino un desborde el chamaco González quien le puso la pelota servida a Funes Mori para fusilarAntes de que el argentino contactara el balón, su compatriota Guido Rodríguez lo derribóClaro penaltiPabón, despúés de dos minutos de reclamos de los americanistas, tiró al bulto, justo a donde Jiménez se lanzóEl juego terminó y se decidiría en serie de penaltisLa zona del punto de cal en el área estaba más que afectadaQuizá por eso Pabón primero y Domínguez después volaron su disparoTodo seguía igual, aunque el central Óscar Macías amenazaba con cambiar de área la serie por el mal estado del céspedVinieron los siguientes disparosFunes Mori fisiló a Jiménez por Rayados, pero Alejandro Díaz lo voló tambiénY otra vez los americanistas se quejaban del pastoVagnioni hizo el gol, pero la joven esperanza Diego Lainez lo estrelló en CarrizoTodo se decidía en el último tiroEl zaguero Nicolás Sánchez se puso de frente al balónNo dio pistas de nadaEnfiló ante el indefenso portero que en vez de aguantar se venció a su izquierda… El balón entró por la derechaMiguel Herrera quiso reclamar, buscar culpables en el pasto, pero la única verdad estaba en el marcador del estadio BBVA: 3-0 a favor del Monterrey y Mohamed, que le vuelve a cortar las alas a las ÁguilasFracaso americanista