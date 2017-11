Alejandro Sanz dedica Grammy a los "dreamers"

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Alejandro Sanz fue reconocido en la ceremonia 18 de los Latin Grammy como Persona del AñoSanz dedicó el galardón a los “dreamers”, inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños“Esos niños son nuestros niños, son de nuestra comunidad, cuando uno es padre es padre de todos los niños del mundoSe lo quiero dedicar a ellos y quiero que les den un aplauso muy fuerteVa por ellos, por Puerto Rico, por México, por República Dominicana, por Florida, va por todos ustedes, los quiero mucho”, dijo el cantante españolDespués, Sanz interpretó en el escenario de la MGM Grand Garden Arena algunos de sus éxitos como “Cuando nadie me ve”, “No es lo mismo” y “Corazón partío”En un momento de su presentación, lo acompañaron jóvenes que portaban playeras con la leyenda “we have one dream” (tenemos un sueño)