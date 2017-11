Drake expulsa de su concierto a hombre que manoseaba a fans

Publicidad

El cantante canadiense Drake vivió un duro episodio mientras realizaba uno de sus conciertos en AustraliaEl intérprete de "Once Dance" detuvo el espectáculo para emplazar a un hombre que acosaba a sus fanáticas en el público"Si no dejas de manosaear a las chicas iré y te patearé el trasero", dijo el artista según constató el diario El PaísEl sujeto fue expulsado del concierto y Drake continuó su presentaciónLa situación fue capturada por uno de los asistentes, quien difundió el video a través de redes socialesTal como informó el medio español, otros artistas han protagonizado episodios similares, uno de ellos fue Alejandro Sanz en 2016 y otro el vocalista de Pearl Jam, Eddie Veder, quien paró su show al ver a un hombre agrediendo a una mujerI got this close to Drake threatening to jump into the crowd to start a fight with a guy groping a woman in the audienceViolence against women, 6 God says no#heropapi #protecterofthepeople #6god #legend #viewsfromthe6 @champagnepapi For licensing and usage, contact: Una publicación compartida de louisesukari (@louisesukari) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 7:04 PST rad