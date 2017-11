Consecuencias de consumir “huachicol”

Publicidad

Los combustibles utilizados en los vehículos deben cumplir estrictas normas sugeridas por los fabricantes de las unidades. La calidad de la fórmula es importante, ya que al usar combustible adulterado afecta el rendimiento y causa desperfectos al motor.Constantemente hemos escuchado en distintos medios de comunicación sobre descubrimientos de tomas clandestinas y de explosiones debido a ordeña de hidrocarburos. No sólo es un peligro el perforar los ductos para succionar combustible, el hacer usos de este también presenta riesgos.El combustible se contamina con la tierra al momento de que es extraído de manera ilegal, además de cuando este combustible es almacenado en contenedores, por lo regular se encuentran sucios.Después de que el combustible es extraído, este puede ser rebajado con condensados de sistemas de refinación de gas LP, desperdicios de la refinación del petróleo, aceite de motor y en ocasiones con agua.Al momento de la compra el combustible resulta más barato, pero a la larga se pagará más por los daños. Las partículas del huachicol pueden llegar a obstruir los sistemas de inyección y de carburación reduciendo la vida del motor, además de que tu auto presenta riesgo de incendio.Pemex ha advertido que no sólo se dañan los vehículos, sino que los consumidores están contribuyendo con el crimen organizado y a la contaminación del medio ambiente ya que los gases emitidos no pasan los filtros de la verificación vehicular.

¡Cuida tu bolsillo, tu carro y el medio ambiente, no compres combustible adulterado!