Realizan audiencia contra ex alcalde acusado de abuso sexual

La audiencia del juicio penal por el delito de violación de una menor de edad, cometido supuestamente por el ex presidente municipal de Mineral del Monte, Julio Ordaz Hernández, fue privada.A la sala del Centro de Justicia para Mujeres llegaron una docena de personas para seguir de cerca el desahogo del proceso.Sin embargo, la defensa del ex funcionario solicitó que el público y los medios de comunicación abandonaran el lugar con el argumento de respetar su principio de inocencia.La jueza consideró que los derechos del ex alcalde no eran vulnerados pero si ponderó necesario garantizar la identidad de la menor de edad que supuestamente sufrió el abuso sexual, por lo que decretó un receso para abandonar la sala.Ordaz Hernández fue detenido por elementos de la policía investigadora en junio pasado.