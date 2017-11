Garantizadas en el ISSSTE, pensiones y jubilaciones, afirman

Publicidad

Con las mayores reservas financiera de su historia, de 72 mil 493 millones de pesos en 2016, y que podrán ascender al cierre de este año a más de 80 mil millones de pesos, el ISSSTE garantiza las prestaciones de pensión y jubilación de sus derechohabientes, afirmó el director del instituto, José Reyes Baeza, en el Senado de la RepúblicaDijo que el monto de reservas financieras “permite dar la tranquilidad a los trabajadores de que más allá de cualquier contingencia que se presente en el futuro, se respalde presupuestalmente el gasto de cumplimiento de los seguros más importantes que tutela la Ley del ISSSTE”Comentó que en el instituto se ha implantado un nuevo paradigma de atención médica y servicios, a lo que ha contribuido la FSTSE, cuyo presidente, el senador Joel Ayala Almeida, gestionó el otorgamiento de 10 mil plazas médicas, con lo que se brinda seguridad laboral y prestaciones a los profesionales de la saludRecibe reconocimientosBaeza Terrazas se presentó a la glosa del 5toInforme presidencial ante la Comisión de Seguridad Social que preside el perredista Fernando Mayans Canabal, y en un ambiente político singular recibió reconocimientos al ISSSTE de senadores del PRI, PAN, PT, PRD y PVEM, en particular por el programa de construcción de infraestructura hospitalariaEl senador Raúl Morón (PT) dijo que los trabajadores no tienen certeza de recibir sus pensiones y propuso que de las reservas financieras del instituto se tomen recursos para presupuestar la construcción de hospitales y economizar lo que serían las utilidades de particulares en el sistema de Asociaciones Público Privadas (App)El director del ISSSTE expuso las bondades de un esquema de App, que incluye que durante el contrato, cada siete años se renueven los equipos de los hospitales, además de que es un mecanismo que hace posible financiar la ampliación de infraestructura del ISSSTE sin presiones sobre los recursos fiscalesPropuso arraigar la cultura del ahorro voluntario, para que en el mediano y largo plazos se fortalezcan las vías de pensión y jubilación que están garantizadas por las reservas financieras fortalecidasInformó que desde el inicio del sexenio hasta ahora se han invertido casi 6 mil millones de pesos en unidades médicas, y se lleva a cabo un proyecto de App, por 5 mil millones de pesos, para la construcción de hospitales en Mérida, Tepic, Villahermosa, y por primera vez en años, en la Ciudad de México, delegación TláhuacLos senadores Manuel Cota, de Nayarit; Itzel Ríos de la Mora y Jorge Luis Preciado, de Colima, y Fernando Mayans, de Tabasco, reconocieron la tarea de Baeza Terrazas para la construcción de hospitales en sus estadosEn el caso de Tepic, el hospital regional data de hace 52 años para la atención de 22 mil derechohabientes, y hoy tiene 250 mil, por lo que se brinda atención con esfuerzo, y por ello es positivo recurrir al esquema de App, pues no se pueden esperar recursos fiscales