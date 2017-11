Graco: Mancera debe ir ya por candidatura del Frente

Publicidad

Graco Ramírez Garrido Abreu acomoda las piezas en el tablero de un ajedrez hindú que compró hace casi 30 añosPara el gobernador de Morelos, el siguiente movimiento del PRD debe enfilar al jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, como precandidato en el Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC), ya que —dijo— el momento de Silvano Aureoles “es trabajar por Michoacán”En entrevista con EL UNIVERSAL, el mandatario estatal afirma que el mejor candidato del PRD es Mancera Espinosa por su condición de ciudadano sin registro de partidoDetalló que se ha reunido con líderes de corrientes perredistas para unificar el apoyo en torno al jefe de Gobierno para impulsarlo como la carta fuerte del PRD en el Frente y así medirlo en un método mixto de encuestas, debates y elección cerrada“Le he pedido al PRD que busquemos un consenso con los perredistas, le he pedido a los amigos dirigentes de corrientes y a todos los que decidamos entre Aureoles y Mancera para fortalecer nuestra presencia y nuestro proyectoCreo que Silvano es un gobernador que tiene cosas por hacer en Michoacán… el momento de Aureoles Conejo es trabajarVoy a tratar de unificar al mayor número de perredistas en torno a Mancera”, indicóDesde sus oficinas en la Ciudad de México, el gobernador lanzó un llamado a Mancera Espinosa para que decida participar con el PRD y busque un sustituto o un interino para los últimos nueve meses de administración en la jefatura de GobiernoEn el tablero del Frente, Ramírez Garrido Abreu vio a los panistas Rafael Moreno Valle y a Ricardo Anaya Cortés como otros de los aspirantes presidenciales, por lo que propuso un método mixto para definir al candidato que aparecerá en la boleta electoralÉste consiste en elaboración de encuestas espejo, debates entre los aspirantes y también una elección cerrada a los militantes del PAN, PRD y MC, ya que en una elección abierta “se corren riesgos innecesarios”Advirtió que lo peor que le puede pasar al bloque PAN, PRD y MC es que lleguen a “acuerdos cupulares y un reparto mecánico de las posiciones políticas”Sobre el tema del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera, negó tajantemente que su gobierno mantenga una persecución y operación en lo “oscurito” en su contra: “Qué influencia puedo tener cuando los medios de comunicación a mí también me han observado y me han investigado, eso es falsoNo soy el todopoderoso ni tengo la capacidad para manipular medios de comunicación en lo oscurito, por ningún motivo lo acepto, eso no es cierto y es mentira”, afirmaAsegura que es responsabilidad del ex rector Vera Jiménez que la UAEM esté en crisis académica y haya salido del ranking de las 10 mejores universidades del paísEstá en puerta la definición de inscribir al Frente Ciudadano por México en una coalición¿Cómo ve el avance? —Estoy convencido de que el Frente Ciudadano por México es un proyecto inédito, es la búsqueda del acuerdo político entre expresiones que tenemos diversas posiciones ideológicas, pero que en esta contradicción de visiones ideológicas diferentes, el reto de construir una visión política común es lo que va a permitir el equilibrio necesario para transitar de la alternancia a la construcción de un nuevo régimen político¿Qué me dice del método, qué propone usted? —Para que tengamos un candidato presidencial con amplio consenso requerimos un método de encuestas y que se puedan generar valores en encuestas espejo de los precandidatosEstá Moreno Valle, Anaya Cortés, Mancera Espinosa y Aureoles Conejo, además de propuestas ciudadanasFrente a este proceso requerimos también debates entre los precandidatos, de propuestas de los precandidatos frente a los ciudadanosHacer un ejercicio que no ha hecho el PRI, Morena tampoco, pues ya se autodesignó candidato hace mucho tiempo Andrés Manuel López Obrador, él es su propio dedo, ya es el precandidato y en el PRI lo decidirá el presidente¿Usted propone un método mixto para la definición del candidato presidencial del Frente? —Después de las encuestas espejo y debates, hagamos una ratificación de un voto ponderado de los propios militantes que estamos afiliados a PAN, PRD y MC; que podamos escoger en esta mixtura, como lo hace el Frente Amplio Uruguayo, y en Chile la Coalición Democrática también¿Una elección abierta a la población no es posible? —La elección abierta no, porque esto es una decisión que nos llevaría a correr riesgos innecesarios, como los que hemos tenido en algunas experiencias donde alguien se convierte en elector, escogen al que quieren los adversarios y no los militantes¿Esa propuesta la puso en la mesa del Frente Ciudadano? —La voy a plantear al PRD¿El precandidato del PRD, quién debe ser? —Le he pedido al PRD que busquemos un consenso a los perredistas, le he pedido a los amigos dirigentes de corrientes y a todos que decidamos entre Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera para fortalecer nuestra presencia y nuestro proyectoCreo que Silvano es un gobernador que tiene cosas por hacer en Michoacán, es un extraordinario amigo mío, lo tengo en mis más grandes afectos políticos y personales, pero el momento de Silvano es trabajar por Michoacán¿Para usted, Mancera Espinosa es la opción? —Hoy tenemos en Miguel Ángel Mancera la condición de no ser afiliado, de ser un ciudadano sin registro de partido, de ser respetado por los perredistas, pues pudo ser jefe de Gobierno y en esa condición creo que el mejor candidato es Miguel Ángel Mancera para los perredistas, hay que unificarnos en torno a esta propuesta, contribuir a fortalecer la presencia del proyecto de centro-izquierda que representa Mancera e ir a esta contienda en la mayor unidad posible los perredistas, la izquierda con un candidatoEsa es mi opiniónVoy a trabajar por esa decisión, voy a tratar de unificar al mayor número de perredistas en torno a Mancera para fortalecer nuestra presencia, nuestras propuestas y nuestros programas¿Cómo haría Mancera para pedir licencia en medio de la crisis por los sismos? —Mancera tiene la condición de enfrentar un problema complejo como el que enfrento yoSe puede buscar un sustituto en el gobierno de la ciudad para que asuma esta responsabilidad y pueda complementar los nueve meses que restan del gobiernoHay que tomar decisiones, no abandonaría este gobierno a los damnificados de la Ciudad de México con un buen interino, un jefe de Gobierno sustituto o jefa de Gobierno que se encargue de culminar esta reconstrucción¿Pediría a Mancera que se defina en estos momentos? —Requerimos nosotros que Miguel Ángel Mancera decida participar con nosotros para fortalecer en este debate político nacional, la presencia de la izquierdaCreo que hay que tomar decisiones, ponernos de acuerdo para ir juntos en torno a esto y podamos respaldar esta candidaturaEn todas las encuestas que veo, el mayor número de perredistas ven en Mancera a su representante naturalLo peor que puede darse en el Frente es una decisión cupular y que pareciera un reparto de posiciones y no un compromiso por el país¿Se aplicaría el mismo método en todos los estados? —Sí, para construir una gran candidatura y otras fuertesLo peor que puede pasar es un reparto mecánico de las posiciones, lo digo con toda claridadEn la Ciudad de México se ve a Alejandra Barrales como posible candidata, ¿coincide? —Yo veo como candidata posible a Alejandra BarralesEn otro tema, ¿qué opina de lo que pasó con el ex rector de la UAEM, Alejandro Vera? —Que es un tema estrictamente legal, que no es nuevo, tiene una investigación bien hecha de la gran estafa que documentó el auditor Superior de la Federación, que ha venido señalando desde el 2015Él observó entre 2013 y 2014 que ocho universidades públicas hicieron una especie de lavado de dinero por varios miles de millones de pesos en contratos de servicios que no se justificanEsa es la observación del auditor y en algunos casos ya remitió a la Procuraduría General de la República lo que se llama la auditoría forense, ya el dictamen final de que ahí hubo operaciones de lavado de dinero y total violación de los procesos licitatorios que establece la ley, entre ellas, la Universidad de Morelos y el ex rector que tuvo contratos en 2013 o 2014 con esas característicasEl abogado de Vera lo ha acusado a usted de operar en lo oscurito en su contra, ¿es verdad? —No, lo que ha salido se lo digo con confianza, son investigaciones periodísticasLa gran estafa yo no la mandé a hacer, los programas que hagan de investigación los medios y las redes, yo no los mando a hacerQué influencia puedo tener cuando esos mismos medios a mí también me han observado y me han investigado, eso es falsoNo soy el todopoderoso, ni tengo la capacidad para manipular medios de comunicación en lo oscurito, por ningún motivo lo acepto, eso no es cierto y es mentiraLo que decida hacer la PGR, no es un problema político