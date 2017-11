PRI alerta de posibles extorsiones a nombre del tricolor

Publicidad

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) alertó a la población sobre impostores y extorsionadores, quienes han estado solicitando dinero a nombre del tricolor y de su presidente, Enrique Ochoa RezaNegó categóricamente que desde la oficina del líder priísta se hagan llamadas a su nombre y mucho menos, para solicitar donaciones económicas de ningún tipoLlamó a no dejarse engañar, porque este instituto político no está pidiendo recursos a empresarios, organizaciones ni persona algunaAnunció que, ante esta situación, seguirá presentando demandas y denuncias ante las instituciones y autoridades correspondientes, a través de la Secretaría Jurídica y de Transparencia, que encabeza la diputada federal Carolina Viggiano AustriaEl PRI reiteró que no ha pedido dinero a ningún empresario o persona y que nadie puede hacerlo a nombre del Revolucionario Institucional, de su presidente ni de ningún otro funcionario partidistaPone a disposición de los ciudadanos los números telefónicos y el correo electrónico de la Secretaría Jurídica y de Transparencia, para proporcionar cualquier información relacionada con estas acciones ilícitas: 51402121 (directo), 5729-9600 extensión 1602 yahc